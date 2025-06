Anticípate, así puedes proteger los datos de tu móvil en caso de robo

El teléfono móvil se ha convertido por derecho propio en nuestro fiel compañero, nos acompaña allá a donde vamos y su uso va más allá de simplemente hablar por teléfono. Por lo que perderlo o extraviarlo puede representar una auténtica tragedia. No solo por la pérdida económica que suponga el terminal, sino por la pérdida de la información que contiene. Por lo que es importante proteger nuestros datos en caso de pérdida o robo.

Protege tu información en caso de pérdida o robo del móvil

Los dispositivos móviles disponen de información sensible, es relevante que debemos proteger. Sobre todo, es fundamental hacerlo en el caso de que lo hayamos perdido o nos haya sido sustraído con diferentes fines, ya sea por el móvil o por su contenido. Por lo que actuar deprisa frente a esta situación es importante de cara a la seguridad de nuestros datos. Si tu móvil ha desaparecido y no tienes acceso a este, es necesario que sigas estas recomendaciones para evitar problemas a la larga.

Estos teléfonos Xiaomi ya no recibirán más actualizaciones | Xiaomi Civi

Una de las primeras cosas que debemos hacer es usar aplicaciones con las que podamos no solo localizar nuestro móvil para tratar de recuperarlo. Si no que ofrezcan opciones tanto para el bloqueo como del borrado de nuestros datos. Tales como “Encontrar mi dispositivo” disponible tanto en Android como en iPhone a través de “buscar mi iPhone”. Lo que permite inutilizar el dispositivo a distancia, de modo que no se puede ni apagar ni activar el modo avión. Una solución que solo funciona si la hemos activado previamente. Al mismo tiempo desactivaremos los noticiones en la pantalla de bloqueo.

Además de denunciar el robo ante los cuerpos de seguridad, puede ser de ayuda para recuperar el móvil, aunque la mayoría de las veces esto no sucede. Para ayudar a localizar el teléfono es importante facilitar en la denuncia, modelo del dispositivo, IMEI y el último lugar en el que se ha geoposicionador del dispositivo. También es crucial contactar con tu operador para solicitar el bloqueo de la SIM, si se trata de un móvil personal, si se trata de un móvil de empresa debemos comunicarlo al departamento de IT para que tome las medidas requeridas en cada momento. Si hemos extraviado el móvil, es recomendable cambiar la contraseña de todas las apps y servicios.

De forma preventiva podemos hacer uso de aplicaciones de seguridad como iAntiTheft. Estas cuentan con varias funciones de seguridad que van desde una alarma sonora que indica que el dispositivo ha sido trasladado sin nuestro permiso, hasta son capaces de hacer una fotografía de la persona que lo tiene en su poder. De manera que podemos identificarlo fácilmente.

Toda precaución es poca cuando se trata de proteger nuestros datos, así como la privacidad de la información contenida en nuestros teléfonos móviles. Ya que estos se han convertido en un gadget imprescindible para la mayoría de los usuarios. Puesto que no solo los usan para comunicarse, son usados como método de pago, asistente personal, nos dan acceso a nuestras cuentas bancarias e información sensible como la app de la Agencia Tributaria. Incluso podemos llevar documentación personal como el DNI o el carnet de conducir, entre otras.