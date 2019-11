Si tienes un altavoz inteligente, deberías saber una cosa: existe un virus conocido como phishing, que ataca a este tipo de dispositivos de una forma muy discreta. Es posible que el tuyo esté afectado y no lo sepas. Sea como sea, deberías ser consciente de su existencia y de en qué consiste, para poder evitar que te afecte. Uno de los motivos por los que deberías estar alerta con tu altavoz inteligente es que en el momento en el que el virus ataca, es capaz de escuchar lo que se esté diciendo aunque el altavoz esté desactivado. ¿Por qué? ¿En qué consiste? En el vídeo te explicamos los detalles.

Sí, has leído bien, escuchan aunque estén desactivados. Esto puede parecer imposible, o una película de espías. Pero es un hecho. Podemos gozar cada vez más de herramientas tecnológicas que nos hacen la vida más cómoda. Conseguir lo que deseamos con tan sólo un chasquido del dedo ya no se antoja tan lejos de la realidad. Sin embargo, esto también implica que estamos expuestos a correr el riesgo de sufrir ataques cibernéticos que atentan contra nuestra seguridad.

Pero no te preocupes, pues lo más importante es ser consciente de que existe esa posibilidad, para que así puedas protegerte. Por ello, en este vídeo de TecnoXplora te explicamos qué hace este virus y cómo funciona.

Cada vez existen más altavoces inteligentes. Poco a poco más personas van introduciendo este instrumento en su día a día. Las posibilidades de tener uno son, eventualmente, mayores, y no dejan de salir nuevos modelos al mercado. No muchas personas podrían imaginar hace una década que esto existiría unos años más adelante y pudieran pedirle a un robot ejecutar acciones sin mover más que la lengua. Así que si quieres disfrutar plenamente de tu altavoz, entonces aprovecha esta oportunidad para conocer más sobre el phishing y así no dejar que te ataque.

