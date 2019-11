Los modos incógnito son cada vez más populares en entornos como sistemas operativos y apps. Estos han sido diseñados para poder proteger lo más posible nuestra actividad y maximizar nuestra privacidad cuando interactuamos en la red. Hemos visto modos incógnito en Google Chrome, donde no se guardan los lugares que visitamos, y también han llegado a otras apps, como por ejemplo Google Maps, donde tampoco se guarda nuestra actividad, y no se deja rastro respecto de otras personas que sí podrían intentar conocer nuestra trayectoria a través de nuestros movimientos por el mapa. Ahora puedes hacer algo similar con WhatsApp Web, y sobre todo con el rastro que dejamos cuando nos conectamos y desconectamos a la app.

¿Qué puedes hacer con este modo incógnito?

Aunque Google Chrome, donde funciona esta extensión, ya cuenta con un modo incógnito, es posible activarlo dentro de WhatsApp Web para otro tipo de características diferentes, pero que en el fondo también aumentan la privacidad del sujeto que lo utiliza. Esta extensión se centra en evitar que otras personas sepan si estamos conectados o no a la aplicación de mensajería, si lo hemos hecho hace poco, o si estamos escribiendo a alguien entre otras cosas. La extensión la podemos encontrar en el Chrome Web Store y se llama Invisible Mode for WhatsApp Web.

Configurando el modo incógnito | Tecnoxplora

Su nombre ya lo dice todo, y nos hace invisibles dentro de la app perteneciente a Facebook en su versión web. Una vez que la hemos instalado, vamos a ver una serie de opciones adicionales que nos permiten aumentar esa privacidad de nuestra actividad dentro de los chats. Con esta extensión podemos evitar que las personas que nos escriben sepan que hemos leído un mensaje. Para ello se eliminan los dobles ticks azules, por lo que no cambiarán de color y no sabrán realmente si hemos leído el mensaje. También podemos elegir que no se vea la hora de nuestra última conexión dentro del app de mensajería.

También podemos añadir parámetros para que solo se envíe la confirmación de lectura tras un determinado intervalo de tiempo, de tal manera que no se muestre como leído a la hora real, sino a una hora más acorde con nuestros intereses. También hay algunas marcas en la pantalla que nos dicen si estamos con este modo incógnito activado o no. Por ejemplo, si hay mensajes sin leer, estos mostrarán en color rojo cuando tenemos este modo activado, de tal manera que sabemos que no hay problemas en leerlos, porque las demás personas no van a saber que estamos leyéndolos. Y tiene más características diseñadas para hacer de nuestras sesiones en WhatsApp toda una garantía de privacidad respecto de las personas con las que chateamos.

Con esta extensión no vamos a tener que estar pendientes de saber si alguien nos ha leído antes o después, ya que no será posible, tan siquiera sabrán si hemos estado conectados. Básicamente habremos desaparecido para las demás personas, y solo respondernos cuando nos apetezca y nos venga bien. Algo que nativamente no podemos hacer con este cliente de WhatsApp para la web lamentablemente. Pero ahí está siempre la Store de Google para ofrecernos extensiones muy útiles que nos ofrecen funciones realmente prácticas cuando se trata de preservar nuestra privacidad respecto de otras personas.