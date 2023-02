¿No sabes qué leer ahora? Esta web te da opciones según tu última lectura

Cualquier momento es ideal para leer un libro cuando estás enganchado durante semanas. Sin embargo, cuando lo terminas puede dejarte una sensación de vacío y te cuesta decidir cuál será la próxima novela, ensayo o poemario que puedes leer.

Aunque te cueste encontrar una novela varios días, existen formas para buscar libros que sean de tu afinidad o que lleguen a sorprenderte. Sin lugar a dudas el mejor sitio para que te recomienden tu próxima lectura es una librería. Si no tienes tiempo para desplazarte, no te preocupes, porque existe varias webs con las que puedes encontrar un libro de un estilo similar al último que has leído.

Se trata de la web Meet New Book, que está compuesta por una multitud de libros y que permite encontrar cualquier tipo de libro teniendo en cuenta las características que has seleccionado. Para ello, debes acceder a la web y escribir el título de la novela y el nombre del autor que te ha encantado.

Posteriormente, te aparecerá una lista de libros similares y podrás visualizar la portada de cada uno de ellos. Además, podrás leer la sinopsis del libro y un pequeño resumen, por lo que podrás hacerte una idea de si quieres comprar este libro o mejor seguir con la búsqueda.

Otra de las ventajas de esta web es que permite buscar por géneros y una vez que realices la búsqueda te aparecerán los libros más populares. Además, si tienes un bloqueo de lectura y no sabes qué autor poner puedes elegir una recomendación completamente aleatoria.

Aunque la página se encuentra en inglés y tienes que poner el título del libro en este idioma, no te preocupes, porque puedes traducirlo con un traductor o si no puedes poner el autor del libro.

Otra página web similar y con la misma función es The Fussy Librarian, se encarga de encontrar libros que te gustarán y que coincidan con tus preferencias lectoras. Solamente tienes que configurar los géneros como en Meet New Book y te aparecerán libros que coincidan con tus gustos.