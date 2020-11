Recupera espacio de almacenamiento en Google Fotos con este truco

Google Fotos se ha convertido en la herramienta favorita de muchos usuarios para poder guardar sus fotografías en la nube sin esfuerzo alguno, ya que la copia se realiza de manera automática y no tenemos que estar pendientes de que se lleve a cabo. Aunque hay algunos parámetros que debemos tener en cuenta cuando utilizamos esta herramienta, ya que aunque el tamaño es infinito para guardar vídeos y fotos con una calidad estándar. Mientras que si lo que remos guardar con su tamaño original el almacenamiento disponible es limitado. Por tanto es toda ayuda para mantener el mayor espacio libre posible es bienvenida. Y una buena ayuda es el truco que os ofrecemos hoy.

Elimina esos vídeos que no se han podido subir

Cuando subimos vídeos a nuestra cuenta de Google Fotos no todos pueden guardarse, unas veces por incompatibilidad de los formatos, y otras veces por otras cuestiones que se nos escapan. La realidad es que después de haberse subido a los servidores de Google estos no se terminan procesando, por lo que no son accesibles por los usuarios, y se quedan en un limbo ocupando espacio. Pues bien, podemos acceder en un mismo lugar a ver todos esos vídeos que se han quedado sin procesar, y eliminarlos para recuperar espacio de almacenamiento dentro de nuestra cuenta de Google Fotos.

Aquí podemos eliminar todos los vídeos que no se han procesado | Tecnoxplora

Para ello lo que debemos hacer es entrar en nuestra cuenta de Google Fotos desde el navegador del ordenador. Solo desde este navegador podemos acceder a la funcionalidad que os estamos explicando. Una vez dentro debemos pulsar sobre el icono de la tuerca en la parte superior derecha que nos da acceso a los ajustes. Una vez dentro debemos acceder a la opción de “Vídeos no admitidos” y pulsar sobre el botón de “Ver” en la parte derecha de la pantalla. Una vez dentro podremos ver todos los vídeos que no se pueden procesar, y que podrían estar ocupando espacio dentro de nuestra cuenta de Google.

Aquí tenemos dos opciones, una es descargar el vídeo en nuestro ordenador para poder recuperarlo y que busquemos la manera de volverlo a subir, o bien para dejarlo guardado en nuestro ordenador. Aunque lo que realmente va a permitir liberar espacio en nuestra cuenta de Google es pulsar sobre el icono de la papelera en la parte derecha. Al hacerlo el vídeo se borrará por completo y dejará de ocupar espacio en la cuenta. Si sueles subir muchos vídeos es un lugar que deberías visitar con cierta asiduidad, para poder liberar espacio de tu cuenta de Google y así poder seguir subiendo más contenidos con su calidad original.

Esto es algo que deberíamos tener muy en cuenta, porque desde el pasado 24 de febrero Google contabiliza el tamaño de estos vídeos dentro de la cuota de almacenamiento de Google Fotos. En mi cuenta me he encontrado con más de un giga de vídeos que no habían sido procesados. Vídeos que al borrarlos me han permitido recuperar ese espacio para poder subir decenas de fotos con su calidad original. No pierdes nada por echarle un vistazo a esta sección de Google Fotos, a cambio podrás contar con más espacio para tus contenidos.