Por qué los robots no pueden superar los captchas de las páginas webs

A menudo tenemos que interrumpir la acción que realizamos en numerosas páginas web porque los captchas aparecen en la pantalla. Esta función de internet sirve para verificar que somos humanos y no robots los que estamos navegando.

Tanto si somos nosotros mismos los que realizamos el ejercicio planteado como si utilizamos una extensión para realizarlo, estamos verificando que somos nosotros, como humanos, los que estamos navegando en la página web. Lo importante en este paso de verificación no es tanto el resultado final sino el proceso por el que llegamos a él. La tarea es sencilla para los bots, teniendo en cuenta el perfeccionamiento de las inteligencias artificiales. Sin embargo, hay un problema y es que la realizan demasiado bien.

Cuando lo realizamos nosotros, nuestro pulso no es perfecto y aunque pulsemos finalmente lo que el captcha nos pide, el propio programa detecta que el desplazamiento no será totalmente recto. Al contrario, los bots sí que hacen este desplazamiento sin el mínimo error y esto permite al programa detectar que no es un humano quien está llevando a cabo la acción.

En los captchas que tienen imágenes y que te piden una selección en concreto, el asunto es el mismo. Aunque el bot no tiene problema para identificar aquello que se requiere, el modo de llegar hasta él será perfecto.

Por lo tanto, no se trata de que los bots no sean capaces de resolver el problema planteado sino del método de realización empleado. Es por esto, que cuando el programa detecta que quien está al otro lado no es un humano, no deja que se verifique y se quite el captcha para acceder a la web.