Por qué no deberíamos cargar el móvil en el coche

¿Cada vez que te quedas sin batería conectas el cable USB a la corriente del vehículo? Debes saber que es perjudicial para la salud de la batería de tu dispositivo, por lo que cargar un smartphone durante el trayecto al trabajo o de viaje podría ser un gran error. Cada vez son más los coches fabricados que traen un puerto USB donde se puede conectar el cable del móvil para cargarlo durante los viajes. Por lo que seguro que siempre aprovechas los trayectos en coche para conectar el móvil y subir un poco el porcentaje de batería.

Esta opción es muy útil para poder viajar siempre con el móvil lleno de carga. Seguro que pones a cargar el móvil más de una vez al día para no agotar la batería y sobre todo para llamar a tus amigos y familiares en una situación de emergencia. Sin embargo, no se recomienda realizar este acto con frecuencia. A continuación, te explicamos el porqué.

Por qué no debes cargar el móvil en el coche

Debes saber que los puertos USB de los coches no están pensados para suministrar la potencia necesaria para cargar la batería de un teléfono como sí es el caso de los enchufes del hogar. Actualmente, la mayoría de los móviles usan cargadores de 2 o 3 amperios para activar la carga rápida, sin embargo, la energía que proporciona el coche no tiene esa intensidad.

Por este motivo, cualquier persona que haya intentado cargar el móvil en el coche habrá comprobado que tarda más tiempo en aumentar el porcentaje. Por lo que conviene saber que tanto la carga lenta y con poca potencia es perjudicial para las baterías, de hecho, hace que el móvil tarde más tiempo e incluso puede llegar a estropearse.

Cargador Móvil | iStock

Qué factores aumentan el deterioro de la batería

Existen varios factores que aumentan el riesgo de estropear la batería.

1. El uso incorrecto de un adaptador del cargador es uno de los principales motivos. Siempre dependerá de cual uses y del amperaje que tenga.

2. La antigüedad del vehículo es otro aspecto que reduce la salud de la batería, ya que antes ese adaptador no estaba pensado para cargar el móvil.

3. Cuando el fabricante del adaptador no es el mismo del teléfono. Por ello, evita el uso del adaptador del vehículo porque si no funciona correctamente es porque no pertenece al fabricante del teléfono, por lo que podría enviar demasiada energía al móvil y dañarlo completamente.

En caso de que estés al mínimo de batería y no te haya dado tiempo a cargarlo en casa, excepcionalmente sí puedes hacer un uso, pero no frecuentemente. Sin embargo, lo más aconsejable es activar el modo ahorro de batería y esperar a cargarlo en un enchufe de 220 voltios.