Ya puedes votar por los emoji que llegarán a tu móvil en 2022

Cuando llevamos recorrido algo más de la mitad de este 2021, hemos conocido multitud de nuevos emojis con las actualizaciones a las últimas versiones de los sistemas operativos tanto de Apple como de Google. Pero durante el verano es tiempo de proponer nuevos emoji para que sean aprobados por el consorcio Unicode, que básicamente tiene pendiente lanzar la actualización Unicode 14.0, con todos los nuevos emoji que deberíamos haber conocido en este 2021, en lugar de esa semi actualización de Unicode 13.1 que conocemos a primeros de este año. Ahora se ha hecho pública la lista preliminar de emoji que podrían llegar a la versión 14, lo que nos da una idea de lo que nos podríamos encontrar.

Candidatos a los que podemos votar

La nueva hornada de emojis que se están preparando han sido publicados y puestos a disposición de los usuarios para que emitan sus votos sobre cuáles son sus favoritos. Esta votación no es vinculante, pero es evidente que puede tener su influencia sobre el resultado final de los emoji que sean elegidos para llegar el próximo año. Y como se suele decir, estos emoji son de alguna manera el reflejo de la sociedad en la que vivimos, o en la que queremos vivir. Y en esta ocasión podemos ver algunos buenos ejemplos que nos describen lo que estamos viviendo en este 2021.

Tenemos algunos inclusivos, como el de un hombre embarazado, o una persona embarazada. También tenemos por fin a un troll, un emoji que podrá describir a muchas personas indeseables, incluso tenemos un emoji derritiéndose, otro tapándose los ojos, aunque no del todo, con la boca tapada, haciendo un saludo casi militar, o conteniéndose las lágrimas. También tenemos manos con forma de corazón, señalando con el índice, o la palma hacia arriba. Más relacionado con la pandemia tenemos una tarjeta de identificación, que se podría tomar perfectamente como un documento que acredite nuestra vacunación.

Encontramos otros más diversos, como el de un neumático, un salvavidas, tobogán, y así hasta una primera lista de adiciones a los emoji que actualmente tenemos en nuestros móviles, estos propuestos son en total 36. Dentro de este enlace vamos a poder votar por nuestro favorito, lo que como decimos, no va a decidir sobre su inclusión en el listado final, sino en que tenga más papeletas de ser aprobado definitivamente. Porque la realidad es que varios de estos emoji no llegarán en 2022 a nuestros móviles, ya que todos no van a ser aprobados para entonces.

Unos emoji que serán seleccionados el próximo mes de septiembre, y que se unirán al resto de los ya aprobados para que lleguen en sendas actualizaciones de Unicode durante 2022, con la versión 14. Así que ya sabéis, si hay alguno de estos emoji que os gusten más que otros para que lleguen a nuestros teléfonos, ya podéis probar a votar por ellos desde esta página, que nos da un vistazo de lo que podemos esperar el año próximo en lo que se refiere a emojis.