Hace unos días os contábamos que la temida desaparición de Google Play Music estaba más cerca que nunca, y que ahora sí es algo oficial, ya que Google ha anunciado que acabará con esta aplicación de música y la de YouTube será su sustituta. Lógicamente muchos usuarios temen por el futuro de su discografía en la nube, pero no hay nada que temer. Hace unos días os contamos precisamente que ese proceso había comenzado por parte de Google, que ya estaba preparando la herramienta para mover la discografía desde Google Play Music a YouTube Music. Pues bien, ahora vamos a tener la oportunidad de anticiparnos a ese proceso pidiendo un acceso anticipado a Google.

Así puedes anticiparte al “apagón” de Google Play Music

Si bien hace meses que en YouTube Music se puede subir nuestra propia música a su nube, ahora se trata de llevar las miles de canciones que tenemos en la cuenta de Google Play Music a la nueva app de YouTube. Ahora podemos pedirle a Google que nos dé un acceso anticipado a esa herramienta que todavía va a tardar un tiempo en llegar a todos los usuarios. Un formulario que ya está abierto y al que puedes acceder desde aquí. No pienses que es un formulario complicado, para nada, porque solo hay que introducir nuestra cuenta asociada a YouTube Music o Google Play Music, que suele ser la misma. Solo hay que añadir el país en el que vivimos y pulsar sobre enviar para que llegue nuestra solicitud a Google.

El formulario de Google | Tecnoxplora

De esta manera nos aseguramos de que en caso de haber nuevos accesos anticipados a esta herramienta de Google, podemos ser nosotros uno de los que tenga la oportunidad de utilizar esta herramienta de migración. Y es que en teoría a través de la dirección web music.youtube.com/transfer se podrá llevar a cabo la transferencia de nuestra música de Google Play Music a YouTube Music. Pero ahora lo único que encontramos es un mensaje de que pronto podremos hacerlo, y ni rastro de esa herramienta. Por esa razón ahora Google ofrece la posibilidad de mostrar nuestro interés en tener un acceso anticipado a esta herramienta.

YouTube Music es el nuevo intento de Google de contar con una alternativa poderosa a Spotify en el mercado, pero al igual que le ha ocurrido su modelo de vídeo Premium, la esencia gratuita de YouTube no ha convencido a sus usuarios para hacer desembolsos a la hora de suscribirse a sus contenidos. En el caso de la música pasa algo similar, Google Play Music no ha tenido nunca la relevancia de Spotify, y no es de esperar que esto ocurra con YouTube Music, parece más una operación para unificar la imagen de todas sus plataformas, y que al menos pertenezcan a la misma plataforma. En cualquier caso no van a dejar atrás a los usuarios de Google Play Music, que van a tener la opción de acceder a su música también en la nueva plataforma.