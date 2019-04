Ocho consejos para que no te engañen con tus datos en la campaña de la Declaración de la Renta

Una de las técnicas más comunes que tienen los ciberdelincuentes para quedarse con tus datos es el “phishing” o, lo que es lo mismo, la publicación de páginas de organismos oficiales que parecen reales pero que, en realidad, guardan alguna trampa para engañarte.

Con la llegada de la campaña de la Declaración de la Renta se multiplican las páginas que dicen ser de la Agencia Tributaria, con el único fin de robarte tus datos o, en el peor de los casos, animarte a pagar por un servicio que, realmente, luego nunca se cumple.

Para avisar de este problema cuando llegan estas fechas, la empresa de ciberseguridad Entelgy ha publicado una serie de recomendaciones para los usuarios que se pueden resumir en las siguientes:

1.- Observa el dominio del remitente del correo. En este caso comprueba que el dominio de la Agencia Tributaria es aeat.es. Cualquier otro dominio es falso.

2.- No abras correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado: elimínalos directamente y no contestes a ellos.

3.- No hagas clic en los hipervínculos o enlaces que te adjunten en el correo, SMS, mensajes de Whatsapp o de redes sociales, dado que pueden redirigir a una web fraudulenta. Si tienes dudas, teclea directamente la dirección web en tu navegador.

4.- Ten precaución al descargar ficheros o ejecutables adjuntos de correos, en SMS, mensajes en WhatsApp o en redes sociales, aunque provengan de personas que conoces.

5.- Introduce tus datos personales solamente en webs seguras, con protocolo https://, y con un icono de un candado pequeño. Recuerda que ni la AEAT, ni tu banco, te pedirán nunca que envíes tus claves o datos personales por correo. Ante cualquier duda, llama directamente a uno u otro.

6.- Revisa periódicamente tus cuentas bancarias para estar al día de cualquier irregularidad.

7.- Modifica periódicamente tus contraseñas y utiliza una diferente para cada una de tus cuentas en redes sociales, correos y páginas web. Además, asegúrate de que estas sean robustas, es decir, largas y con caracteres de diferente tipo.

8.- Mejor ser prudente. Siempre es mejor rechazar cualquier mensaje que genere dudas o enlace con una web cuya URL no coincida con el organismo en cuestión.