El 'modo concentración': la nueva herramienta de Windows 11

Windows no deja de evolucionar. Esta vez, se trata de las nuevas herramientas que van a incorporar con la actualización de Windows 11. Entre ellas, la compañía de Silicon Valley (California, Estados Unidos) ha planeado instaurar un nuevo ‘modo concentración' para adaptarse a los nuevos tiempos.

El auge del teletrabajo a raíz de la pandemia ha impulsado la búsqueda de nuevas estrategias para minimizar los estímulos desconcertantes externos y maximizar la productividad. Trabajar en casa implica estar en un entorno preparado para el descanso y ocio y no para realizar actividades profesionales. De ahí que Microsoft haya enfocado la tecnología de Windows 11 hacia la mejora del trabajo online.

El ‘modo concentración' es una de las actualizaciones estrella. Estará orientado a la facilitación de tareas, favoreciendo la productividad mediante la creación de sesiones de concentración mientras estamos delante del ordenador realizando alguna actividad importante, tal y como lo ha anunciado a través de Twitter Panos Panay, el jefe de producto de la compañía. Se trata de una función que aparecerá en la aplicación ‘Reloj’ de los dispositivos con este sistema operativo.

Constará de cuatro funcionalidades que permitirán ofrecer al usuario la experiencia más completa:

La primera es el ‘temporizador’ con la ‘Técnica Pomodoro'. Se trata de la herramienta base para organizar periodos de tiempo de concentración plena y realizar pausas cortas entre ambos periodos.

Por otra parte, habrá una barra llamada ‘progreso’, que indicará el número de sesiones que has hecho en un día y los objetivos alcanzados y los que quedan por realizar. También habrá un apartado bajo el nombre inglés ‘To Do’ (para hacer) que velará por la gestión de las diferentes tareas para completar en un día.

Por último, la aplicación contará con un ‘widget de Spotify’ para reproducir las playlists de concentración de las que la aplicación dispone.

De momento, se trata solo de una prueba que Microsoft aún no ha mostrado en las versiones beta de la actualización, pero es muy probable que llegue próximamente con Windows 11.

