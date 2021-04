Cómo gestionar tus fotos de iCloud en Windows

No es necesario formar parte del ecosistema de Apple para poder gestionar correctamente tus archivos en Windows. Aunque lo cierto es que las empresas como Apple diseñan sus funcionalidades para que sea más útil tener todos los dispositivos de su mismo sistema operativo, sí hay formas de realizar las gestiones teniendo un ordenador de Windows. En el vídeo te mostramos cómo puedes gestionar las fotos de iCloud si este es tu caso.

Una de las funcionalidades más usadas por los usuarios de Apple es la de Airdrop, que permite pasar cualquier tipo de archivo desde un dispositivo Apple a otro mediante bluetooth y de forma muy rápida y eficaz.

Sin embargo, esta funcionalidad no permite enviar archivos a dispositivos con otros sistemas operativos. Te ofrecemos otras alternativas:

Dropbox:

Aunque no esté integrado en el propio sistema operativo, Dropbox es una plataforma que permite subir todo tipo de archivos. De esta forma podrás acceder a cualquier contenido desde cualquiera de tus dispositivos. Una de las grandes ventajas de Dropbox es que permite subir archivos muy pesados que no podrías enviar a través de otras plataformas o herramientas.

Correo electrónico:

No es la mejor opción, ya que los archivos no pueden exceder cierto peso para poder enviarse. Sin embargo, es una de las formas más útiles y rápidas de enviar archivos pequeños, sobre todo si tienes prisa y no cuentas con ninguna otra plataforma.

WhatsApp Web:

WhatsApp Web puede ser la herramienta más cómoda para acceder y enviar archivos. Guardando tu propio número y enviando dichos archivos, los tendrás de forma muy sencilla en cuestión de segundos en tus dispositivos. Eso sí, puede que no sea la mejor opción si se quieres enviar muchos archivos, o si estos tienen un peso muy grande.

Con el truco del vídeo para gestionar las fotos de iCloud y todas las alternativas que hemos recomendado, podrás tener tus fotos y tus archivos en tu móvil o ordenador, ya sean Windows o iOS.

