Microsoft Edge te permitirá saber si un producto está realmente rebajado

En los últimos años el término rebaja o chollo se ha convertido en un habitual de las ofertas con las que nos bombardean las tiendas en Internet. Lo peor de todo es que no siempre las ofertas los son, y los chollos no son lo que parecen. Es habitual que algunas tiendas suban precios justo antes de una promoción, para luego mostrar descuentos inflados que no se corresponden con la realidad. Para ello existen diferentes extensiones que nos permiten saber el histórico de precios de un producto, y por tanto saber si la rebaja es o no legítima. Ahora Edge, el navegador de Microsoft, se ha sumado a esta tendencia, y nos permitirá conocer si un producto realmente está rebajado o no.

Nuevas herramientas de seguimiento de precios

Es habitual instalarse una extensión de Chrome para poder acceder al histórico de precios de un producto al instante. Es algo que podemos hacer por ejemplo con una de las más populares, la de Camelcamelcamel, que está especializada en hacer seguimientos de precios en tiendas como Amazon. Ahora Microsoft ha anunciado que Edge incorporará de forma nativa una extensión que nos permitirá saber en todo momento si el precio del producto que estamos ojeando realmente está o no en su mínimo histórico.

El rastreador de precios de Edge | Microsoft

Para ello necesitaremos contar con la versión 91 de Microsoft Edge, que ya incorpora este software para poder hacer el seguimiento de los precios. Como es habitual, estas nuevas funcionalidades suelen extenderse primero en Estados Unidos, por lo que de momento solo podremos utilizarla allí, con productos de aquellos comercios. Pero cuando llegue a más regiones, nos ofrecerá una forma fiable de saber si un producto está realmente rebajado. Esto es sencillo de comprobar, porque tendremos información tanto del histórico de precios, cómo ha ido fluctuando este con el paso del tiempo, como cuál es el precio mínimo que ha alcanzado.

Así si nos están vendiendo un producto con un precio de oferta que es superior al mínimo histórico, es evidente que no se trata de una buena compra. Lo mismo ocurre si comprobamos que antes de una rebaja el precio de ese producto también ha aumentado. Eso es algo que se puede ver fácilmente en el gráfico del histórico de precios. De esa forma sabremos realmente si es una oferta de verdad, o inflada como ocurre muchas veces. Para usarla solo tendremos que pulsar sobre el icono de esta extensión, que aparecerá en la barra de navegación, donde solemos encontrar las demás. Al hacerlo aparecerá automáticamente este histórico de precios, y todo lo relativo a la evolución de ese producto en esa tienda.

De esta manera será prácticamente imposible que se nos pase una oferta fraudulenta. También es de esperar que se puedan hacer seguimientos de productos, para poder recibir alertas cuando el precio de un producto baje de un umbral que para nosotros sea interesante. Habrá que esperar aún algunas semanas o meses para poder disfrutar de esta extensión en España, pero seguramente antes del próximo Prime Day.