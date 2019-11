Sin duda es una de las principales preocupaciones de los internautas, que las páginas web se carguen todo lo rápido que deben. Aunque en los tiempos que corren, con conexiones de fibra, las velocidades de carga son más que aceptable, hubo tiempos en los que la conexión a Internet de los hogares era muy lenta, hasta el punto de llevarnos algunos minutos cargar completamente toda la página. Aun así hoy, sigue habiendo páginas que cargan más rápido que otras. Algo que depende de muchos factores, desde la velocidad de la conexión hasta la propia composición de la página web y la sofisticación de sus contenidos. Pues bien, ahora Google va a tener todo eso en cuenta para decirnos si una web es habitualmente rápida o lenta a través de su navegador Google Chrome.

¿Cómo lo sabremos?

Cuando entramos en una página web, esta puede cargar al instante, como ocurre en la gran mayoría, si lo hacemos desde una conexión de fibra, o bien quedarse la pantalla en blanco mientras esta se carga, si es que lo hace en algún momento. Pues bien, hoy hemos conocido que Google está trabajando en diferentes formas de mostrarnos si una página web es habitualmente lenta, o si por el contrario suele ser una de las más rápidas. Y en esa comunicación ha detallado algunos de los métodos en que trabaja para mostrar la velocidad de esas páginas web.

Así mostraría Google la velocidad | Google

Estas opciones, tal y como muestra Google, son una etiqueta mientras se carga la página, en el centro de la pantalla, donde se muestra que esa página habitualmente carga lento. Mientras que en el caso de las páginas web que suelen cargar más rápido, la barra de progreso de carga que habitualmente vemos debajo de la barra de búsqueda, se muestra en color verde. De esa manera podremos identificar a las páginas web que se cargan de manera más rápida o lenta. Esto a su vez incentivará a los desarrolladores web a utilizar las herramientas, que según Google, mejorarán el rendimiento de estas páginas web, y por tanto sus tiempos de carga.

Os preguntaréis cómo Google sabe si se carga rápidamente o todo lo contrario una página web. Una opción evidente sería al de medir el tiempo que tarda en cargarse la web en tiempo real, pero eso no tendría mucho sentido, y a su vez no sería práctico. Por eso lo que hará Google es recoger los datos de carga de millones de web, registrando milisegundos de diferencia, y por tanto podrá saber si esa página habitualmente es lenta o rápida gracias a la experiencia de otros usuarios. Por tanto, de esa experiencia y velocidad experimentada por otros, podremos saber antes de entrar en una página web que esta es rápida o lenta.

Es evidente que no es una información crucial, porque salvo algunos casos en los que damos con una web lenta que no carga, lo normal es que no tarden mucho tiempo en cargar. En el futuro, cuando esté activa esta función, será precisamente en esos momentos de frustración, con la pantalla en blanco, cuando sepamos si el retraso está justificado o no.