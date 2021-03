Google Fotos: cómo borrar una foto de tu móvil y conservarla en la nube

La aplicación de fotos de Google es la más popular que existe en la actualidad, junto con la iCloud de Apple, aunque es sin duda la de los primeros la más numerosa al estar en la mayoría de móviles Android. La mejor funcionalidad que tiene es la que nos permite guardar en la nube todas estas fotografías, de tal forma que podemos liberar espacio en el teléfono y seguir guardando las imágenes en esta unidad virtual de Google. Lo que ocurre es que para muchos usuarios es un tanto confusa la ubicación real de las fotos, si se encuentran en la nube de Google, en el dispositivo o en ambos lugares a la vez. Pues bien, hay una manera de ir borrando las fotos del móvil y no de la nube de manera individual.

Así puedes hacerlo fácilmente

Aunque Google Fotos tiene muchas herramientas para poder gestionar la copia en la nube de las fotos, a veces no están del todo claro sus funciones. Cuando entramos en Google Fotos normalmente vemos las fotografías que están subidas a la nube y guardadas en el teléfono de manera indistinta. Por tanto pueden convivir ambos tipos de fotos y por tanto cuando borramos una imagen, si lo hacemos desde la galería principal conseguimos borrarla tanto del dispositivo como de la nube. Por tanto el objetivo es la de poder borrar una imagen solo del dispositivo. Y es algo que podemos hacer desde la propia información de la fotografía fácilmente. Para ello hay que hacer lo siguiente:

Abre Google Fotos

Selecciona la foto que quieres borrar

Desliza la pantalla hacia arriba

Ahora pulsa sobre el icono “Eliminar del dispositivo”

Borrando una foto solo del dispositivo | Tecnoxplora

En este momento veremos una nueva tarjeta que aparece en la parte inferior de la pantalla en la que se nos pide confirmar el borrado de la imagen. A la vez que nos avisa de que permanecerá en nuestra cuenta de Google. Por tanto de esta forma nos garantizamos que las fotos que estamos borrando liberan espacio de nuestro teléfono, a la vez que se conservan en nuestra nube. Esto es algo que puede ser útil para algunas fotos que queremos puntualmente conservar en la nube, pero que no queremos en el teléfono.

Como sabéis hay una herramienta que permite borrar todas las fotos del dispositivo y guardar las de la nube, pero en este caso se trata de una funcionalidad orientada sobre todo al borrado pormenorizado de las fotos en el teléfono, asegurándonos de que ya no ocupan espacio, sin renunciar a seguir accediendo a ella en la nube. Y es que la verdad que no solo en Google Fotos, sino en otras plataformas de fotos en la nube, no siempre queda claro qué es lo que hay en la nube, en el dispositivo, o en ambos lugares. De esta forma en Google Fotos nos aseguramos de borrar para liberar espacio. Una Google Fotos que a partir de este verano dejará de ser completamente gratuita, ya que las fotos en calidad estándar computarán dentro del almacenamiento de Google Drive, lo que de facto obliga a comprar espacio de almacenamiento para alojar las fotos.