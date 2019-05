Los emoji son un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos, aunque como es lógico siempre hay excepciones, y a veces sirven para mostrar el camino a seguir en distintas áreas. La inclusión de nuevos emoji, ya sea como en su día el de la Paella y otros con gran carga emocional, siempre tienen bastante repercusión en la sociedad. En esta ocasión hablamos de nuevos emoji centrados en las personas, que representan formas distintas de mostrarse ante los demás. Una nueva oleada de emoji que tiene en la inclusión y la igualdad su bandera. Vamos a conocer algunos de ellos porque son más de cincuenta.

Hasta 53 nuevos emoji de género fluido

Como decimos los emoji son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, o en algunos casos, de aquella en la que deberíamos vivir. A lo largo de los años hemos visto como estos han ido incluyendo un abanico mucho más amplio de personas y géneros, con el objetivo de que el mayor número de usuarios móviles se sientan identificados con su vida y puedan compartir con otros esa forma de verla. Hemos visto llegar emoji con distintas tonalidades de piel, aunque mucho sigan enviado siempre su piel amarilla por no perder tiempo cambiando el color de la piel.

emoji de género fluido | Google

También otros que han incorporado a la mujer a la vida laboral, aquellos de parejas del mismo sexo, familias de todo tipo, tradicionales, monoparentales, con progenitores del mismo sexo, infinidad de emoji que ya están mostrando muchas de las realidades que se viven en nuestra sociedad. La última actualización de emoji que ha lanzado Google a sus teléfonos Pixel, incluye hasta 53 emoji de género fluido. Esto quiere decir que se trata de emoji que dan visibilidad a personas que no se sienten encorsetadas en un solo género, sino que este nunca mejor dicho fluye de uno al no sentirse completamente identificados con uno.

emoji de género fluido | Google

Por tanto si podemos definir estos emoji con una palabra, sería la de la ambigüedad. Ahora podemos ver decenas de emoji que nos muestran modelos de personas que como podéis imaginar no tiene un aspecto definido, y mezclan elementos que podríamos atribuir a distintos géneros. Sin duda es una nueva muestra de que Google tiene como prioridad ayudar a proyectar una sociedad más inclusiva con la adopción de este tipo de emoji que ahora van a permitir a muchas personas sentirse reflejadas en estos simpáticos dibujos. Los emoji que ahora lanza Google estarán disponibles primero para sus Google Pixel, incluidos los nuevos Google Pixel 3a, pero en las próximas semanas o meses irán llegando al resto de móviles Android en las nuevas versiones del sistema. Una forma más de dar visibilidad a las personas que no se mueven en géneros binarios, y que se sienten cómodas adoptando roles de estos géneros indistintamente. De ahí que encontremos emoji que no sabemos muy bien si tiene aspecto de hombre o mujer, o las dos cosas, porque evidentemente no se guían por el género, sino por un aspecto con el que se sientan bien las personas que están detrás de ellas.