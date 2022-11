¿Fotos de extraños en tu iCloud? No estás solo, algo pasa con la nube de Apple

Desde luego es bastante inquietante lo que le está pasando ahora a muchos usuarios de iCloud, el servicio de almacenamiento en la nube de Apple. En este, al igual que ocurre con Google Fotos en el caso de los usuarios Android, generalmente se guardan automáticamente las fotos y vídeos que hacemos desde el móvil. Por eso lo llevan usando muchos años volcando todas las fotos que hacen con sus iPhones o iPads. Pero está ocurriendo algo que como decíamos es muy inquietante, porque muchos usuarios están reportando nada menos que la aparición de fotos de extraños en sus bibliotecas.

¿Qué está pasando?

En las últimas horas muchos usuarios tanto de iPhone 13 Pro como de iPhone 14 Pro se están encontrando con fotos de extraños en su cuenta de iCloud. Vamos, que además de sus propias fotos, las que se han volcado desde sus dispositivos, se han topado con las fotos de otras personas que no conocen de nada y que lógicamente han tenido que llegar ahí por algún tipo de error en el servicio de almacenamiento en la nube. De momento se han reportado casos de usuarios de estos móviles, pero no se descarta que sea algo generalizado de varios modelos más de los californianos, no se puede descartar nada de momento.

Algunos de los afectados han dicho que los problemas están surgiendo al acceder a la versión de iCloud para Windows, donde se ha encontrado con fotos aleatorias de otras personas, familias y mascotas que le son ajenas por completo, y que lógicamente nunca ha subido a su cuenta de iCloud. Pues bien, esto ya de por sí es muy inquietante, porque a nadie nos gusta encontrarnos con fotos ajenas, pero es aún más preocupante el pensar que nuestras fotos, algunas de las que tenemos subidas en la nube hayan podido terminar en la cuenta de iCloud de otro usuario, y que seamos nosotros quienes aparezcamos en su carrete sin explicación posible.

Además de la aparición de estas fotos fantasma algunos usuarios se han encontrado también con importantes errores a la hora de subirse los vídeos a la nube. Y es que reportan que los vídeos grabados desde un iPhone 14 Pro Max se ven completamente en negro y con líneas entre medias cuando se han subido a la nube. Vamos, que la conversión del vídeo para que se vea en la nube no se realiza correctamente. De momento no hay informaciones oficiales que reconozcan por parte de Apple la existencia de estos problemas y de fallos relacionados con estos aspectos.

Lo que es evidente es que algo debe estar pasando con iCloud y la manera en la que se suben las imágenes a la nube de Apple. Pero desde luego lo que nos parece más grave a todos es precisamente esa aparición aleatoria de las fotos en las cuentas de iCloud ajenas. Desde luego es lo más grave que puede pasarnos en un servicio de este tipo, ya que los usuarios pueden sentirse, y con razón, muy inseguros. No sabemos si estos problemas tendrán qeu ver con el nuevo diseño estrenado por la versión web de iCloud hace unos días.

