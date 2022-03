Problemas en iCloud, la App Store y varios servicios de Apple han dejado de funcionar

Actualización: Entre una y dos horas han durado finalmente los problemas en los servidores de Apple. Finalmente el servicio se ha restituido por completo, y ahora todos los servidores de Apple se muestran operativos.

Si estás notando problemas a la hora de utilizar cualquier servicio de Apple independientemente del dispositivo que lo hagas, has de saber que no es un problema que solo te afecte a ti, sino que está siendo generalizado y está afectando a todos los usuarios de Apple. Parece que en general todo lo que tiene que ver con el ecosistema de los de Cupertino está dando problemas, y su utilizas, aunque sea solo uno de ellos, te vas a dar cuenta de que estos problemas se han generalizado, y que no es algo casual ni mucho menos. Vamos a ver qué es lo que está pasando y si hay visos de que se solucione rápido.

Caída generalizada de los servicios de Apple

Estos problemas se pueden comprobar fácilmente si tenemos cuenta de iCloud y usamos algunos de los servicios de Apple. Y es que la mayoría de apps y el almacenamiento en la nube de los de Cupertino no funciona. Esto afecta a todo servicio de Apple que funciona en línea y no es local, y como ha indicado uno de los analistas más cercanos a la compañía, Mark Gurman, parece que también hay caídas en servicios internos de la compañía, por lo que se han visto afectados trabajos en remoto o la propia reparación de los dispositivos de la marca.

Servicios de Apple caídos | Tecnoxplora

Pero estamos notando en primera persona esos problemas, por ejemplo, las canciones en Apple Music se detienen cada dos por tres, salvo que las hayamos escuchado antes y se hayan almacenado en la cache, si no es así parece que el acceso a la nube donde están alojadas da problemas. Lo mismo ocurre con el acceso a documentos dentro de nuestra unidad de iCloud. Estos problemas son generalizados, y tan siquiera nos podemos descargar algunos documentos de la unidad, quedándose en un bucle infinito que nos impide acceder a ellos.

En la página de estado de los servicios de Apple, que se va actualizando en tiempo real con aquellos que pueden sufrir algún tipo de problema, hemos visto cómo el color rojo de la mayoría de aplicaciones se ha ido tornando a verde, por lo que han recobrado su funcionamiento normal. Ahí hemos podido ver que la App Store está completamente caída, el servicio Apple Arcade, la propia Apple Music, Apple Fitness+, Apple TV+, encontrar mi iPhone, iCloud, iTunes, así como la app de mapas por completo. Por lo que sin duda la caída es importante y está afectando a muchas áreas de Apple.

En cualquier caso, parece que las últimas informaciones apuntan a que cada vez más usuarios están recuperando el uso habitual de las plataformas. Y en nuestro caso, algún servicio está volviendo a funcionar con normalidad. Por tanto, es de esperar que no se extienda durante mucho tiempo este problema, que parece básicamente puntual. El por qué ocurren estas cosas es algo que no podemos aventurar a averiguar, con plataformas tan grandes y que dan servicio a tantas personas, cualquier pequeño fallo o falta de actualización puede terminar multiplicándose en cascada.