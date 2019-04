La inteligencia artificial hasta hace muy poco sonaba a futuro, a película de ciencia ficción, pero cada vez está más presente en muchos lugares de la sociedad, y parece algo un poco más terrenal. De hecho no solo cabe esperar que la inteligencia artificial sirva para darle conciencia a un robot, sino que las redes neuronales cada vez se utilizan más para los casos más frívolos con resultados sorprendentes. Y este es uno de esos casos en los que la inteligencia artificial sirve más bien de anécdota, para demostrarnos hasta qué punto puede reemplazar a la mente humana.

Imgflip es una web donde podemos encontrar miles de memes de todo tipo. En ella se puede contribuir creando nuestros propios memes y subiéndolos, algo que no es para nada una novedad. Lo que si es novedad son los memes creados a partir de las redes neuronales de la inteligencia artificial. Esto quiere decir que a partir de un tema, esta red neuronal es capaz de generar un chiste con más o menos gracia, y plasmarlo todo en una imagen a semejanza de los populares memes. Al igual que hemos visto con páginas web donde nos muestran a personas que no existen y que han sido generadas por la inteligencia artificial, en este caso nos encontramos con "This meme does not exist"

Aquí podemos ver una serie de memes creados exclusivamente por una red neuronal. Su creador ha aclarado que no ha puesto límites a la creatividad de la IA, sino solo a la longitud de los mensajes que aparecen en los memes, algo lógico para que estos mensajes no sean kilométricos. Al estar entrenada la red neuronal en inglés, todos los memes los veremos en este idioma, pero sin duda sirve como muestra de hasta qué punto la inteligencia artificial puede crear cosas, incluso cuando todavía se encuentra en pañales. Al haberle dado libertad total a la red neuronal para crear los memes, existe la posibilidad de que nos encontremos ante expresiones o palabras malsonantes.

Hay un total de 40 plantillas de memes pre generadas, y pulsando sobre cada una de ellas podemos ver una nueva versión de ese mismo meme que ha sido generado en tiempo real por la inteligencia artificial. La gran mayoría no tienen mucha gracia, pero desde luego nos demuestran que en el futuro será difícil distinguir el humor humano de artificial.