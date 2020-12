Este mapa muestra las restricciones "anti COVID" de cada comunidad para las Navidades

Estamos a menos de una semana de Nochebuena y la polémica alrededor de las restricciones de cada comunidad autónoma para frenar el COVID-19 está servida. Muchas comunidades autónomas han estado desarrollando durante las últimas semanas planes específicos para adaptar las restricciones a la realidad epidemiológica que se ha vivido en las últimas semanas, que precisamente había tenido una buena evolución. Pero ahora hemos visto que algunas de estas comunidades que contaban con planes de Navidad algo más relajados han vuelto a endurecer las limitaciones.

Lo peor es que a día de hoy en muchas de ellas no se saben si se van a mantener las medidas anunciadas, o si por el contrario también se van a endurecer. Por tanto son muchas las personas que no saben si van a juntarse con su familia, o parte de ella, cuando ya debería estar todo organizado. Hoy nos hacemos eco de una web oficial del Ministerio de Sanidad que intenta arrojar un poco de luz sobre todas estas medidas y nos brinda un mapa interactivo en el que podemos consultar en tiempo real cuáles son las restricciones vigentes en nuestra comunidad autónoma.

Un mapa para conocer todos los detalles

A este mapa interactivo podemos acceder desde este enlace del Ministerio de Sanidad, y podemos verlo tanto desde el ordenador de sobremesa como desde el móvil. Aunque en este último caso es recomendable activar la vista como si fuera desde un ordenador, porque se ve y se controla bastante mejor el mapa. Independientemente de si es el cursor o el dedo con el que pulsamos el territorio que sea en el mapa, veremos diferentes datos acerca de las restricciones vigentes en esa comunidad autónoma.

Mapa interactivo de España | Ministerio de Sanidad

Datos como la limitación perimetral de la comunidad, la limitación territorial entre las provincias de esa comunidad, la limitación de la circulación nocturna o toque de queda, así como la limitación de reunión de los grupos sociales. También a través de un código de color podemos apreciar de un vistazo si hay comunidades más restrictivas que otras, las que cuentan con más restricciones se muestran en color azul oscuro, y las que menos en color azul claro. También tenemos un directorio en la parte izquierda que nos resalta todas las zonas de España donde hay un tipo de restricción u otra, para poder consultar si en los territorios que queremos movernos hay posibilidad de acceder o no.

Además si queremos profundizar en la información que nos ofrecen acerca de las restricciones de cada comunidad, al final de todas ellas podemos pulsar sobre un enlace que nos traslada al boletín oficial de la comunidad en el que se han publicado estas restricciones de manera oficial. Por tanto con este mapa nos aseguramos siempre de recurrir a información oficial acerca de las restricciones, y de primera mano del Ministerio de Sanidad. Una buena herramienta de consulta para todas aquellas personas, que no son pocas, que a estas alturas no tienen muy claro si van a poder juntarse o no con sus seres queridos en estos días, aunque la lógica y la mesura nos dice que deberíamos celebrarlas solo con nuestros convivientes.