Por qué los Amazon Echo son cada vez más sencillos de configurar

Hace unos días ha salido a la venta el nuevo miembro de la familia Echo. Se trata del Echo Pop, un pequeño pero potente altavoz que destaca por su diseño y sus elegantes colores. Además de esto también lo hace por la facilidad de configuración, Te contamos que le hace tan especial.

El nuevo Echo Pop, el mejor ejemplo

El proceso de configuración de los dispositivos es cada vez más sencillo en general, en el caso del nuevo altavoz con Alexa, resulta de lo más sencillo, sobre todo para los usuarios de wifi Mesh. Cuando disponemos de un dispositivo eero Pro, para conectar dispositivos 2,4 ghz tenemos que pausar momentáneamente las redes 5G. Si no nos acordamos de hacerlo, será imposible conectar el dispositivo a la red Wifi.

Esto no sucede con el Echo Pop, gracias a su compatibilidad con Matter, algo que ya muchos fabricantes están incluyendo en sus dispositivos. Hasta hace poco, cada dispositivo tenía su propia aplicación y sistema de conexión, algo que dificulta mucho su configuración, ya que a la larga si tenemos muchos dispositivos de distintos fabricantes, tendremos el mismo número de aplicaciones. Con Matter lo que se busca es un estándar para todas y que la conexión y configuración de los dispositivos sea más fácil y rápida.

Echo Pop Lavanda | Amazon

Matter es un sistema de interoperabilidad desarrollado por la Alianza de Estándares con la que mejorar la conectividad CSA. Es de código abierto, lo que favorece su uso por los fabricantes de dispositivos inteligentes domésticos y su implementación supone un gran beneficio para los usuarios.

Para la configuración del Echo pop hace falta que el altavoz esté en modo configuración. Sabremos que está preparado si la luz que muestra es de color naranja. Del mismo modo nuestro móvil debe tener activo el bluetooth y tener instalada la app de Alexa. De este modo al abrir la app, podrá detectar el nuevo dispositivo y proceder a su instalación. En muy pocos pasos ya está listo para su uso.

Debemos recordar que las redes en malla o wifi mesh se usan para llevar la cobertura de red a todos los rincones de la casa, mejorando la señal que nos llega. Dependiendo del número de nodos que tengamos el número de dispositivos que se conectan a estos es menor y la red no sufre tanto situándose menos. Dispositivos domésticos como bombillas inteligentes o enchufes, entre otros no son compatibles con redes 5G y 6G, algo que nos puede generar algún que otro problema cuando usamos un eero Pro. Nada que no podamos solucionar visitando el apartado “resolución de problemas” en configuración.

Si nuestros dispositivos no se conectan una de las causas puede ser esta, que se trate de un dispositivo de 2,4 Ghz. Por lo que debemos pausar temporalmente la banda 5Ghz. Lo que nos proporcionará al menos 10 minutos para tratar de conectarlos. Algo que no sucede en este caso. En el futuro la mayoría de los dispositivos serán compatibles con este estándar y no nos sorprenderá la facilidad con la que se instalan los dispositivos en nuestras redes domésticas.