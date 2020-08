Esta 'app' camufla tus fotos para que los sistemas de reconocimiento facial no puedan identificarte

Los sistemas de reconocimiento facial están proliferando en todos los órdenes de nuestra vida (real) con cámaras de seguridad que pueden identificar personas, e incluso móviles que solo nos permiten acceder a su interior previo paso por un sensor biométrico. El problema es que no es solo en ese terreno de la realidad donde se mueven esas tecnologías, sino que también ocurre en el ámbito online, donde existen muchas IA capaces de identificarnos a medida que vamos publicando nuevas instantáneas en nuestras redes sociales.

Es precisamente para ese ámbito para el que han desarrollado una curiosa herramienta que se basa en tecnologías de inteligencia artificial (IA) para hacer justo lo contrario de lo que se espera: esconder una serie de elementos en esas imágenes de tal forma que los sistemas de reconocimiento facial no puedan hacer su trabajo y decir que somos nosotros.

Pensaréis que algo así es muy sencillo: se abre un programa de edición de fotos, se añade un filtro de pixelado, de blur, o mosaico y ya está. Camuflados para que no nos reconozcan. Pero lo realmente llamativo de esta nueva tecnología es que si comparamos la foto original, con la resultante del proceso con esa aplicación, aparentemente da la impresión de que nada ha cambiado.

¿Cambiarlo todo, para que nada cambie?

Esa podría ser, resumiendo mucho, la esencia de Fawkers, una herramienta de privacidad que es capaz de engañar a los sistemas de reconocimiento facial para que se vean incapaces de identificar a la persona que está en la foto. Aunque nosotros sepamos quién es. Este sorprendente desarrollo es obra de los científicos del Sand Lab de la Universidad de Chicago, y toma su nombre de las máscaras Guy Fawkes (las famosas de "V de Vendetta").

No penséis que es sencillo conseguir con un software un resultado tan sorprendente, porque lo que hace Fawkers es esconder esos elementos en los que se fijan las tecnologías de reconocimiento facial para que, así, no tengan referencias por las que categorizar la imagen, asignando una identidad que previamente tendrían ya almacenada en sus bases de datos. Este proceso de "encubrimiento" se encarga de colocar sobre la foto una máscara que lleva a cabo sutiles cambios en los puntos clave, lo que provoca esa ceguera y que el software no sea capaz de qué persona se trata.

Fotos originales (i) y modificadas (d) por Fawkers | SAND Lab, University of Chicago

Los responsables del proyecto afirman que si publicamos nuestras fotos a través de Fawkers, tendremos la seguridad de mantener la privacidad en todas las plataformas a las que las subamos, de tal forma que pasarán desapercibidas por los sistemas automáticos que escanean esos contenidos y los categorizan. Desde luego, si sois celosos de que nadie os identifique, o que pueda almacenar información vuestra con fines comerciales, esta es una buena solución para evitarnos quebraderos de cabeza.

Desde la Universidad de Chicago afirman que Fawkes tiene una efectividad del 100% en el caso de los servicios de reconocimiento facial de Microsoft (Azure Face), Amazon (Rekognition) y Face ++ (del gigante Megvii.) "Lo que estamos haciendo es usar la foto encubierta en esencia como un Caballo de Troya, para corromper [...] acerca de lo que te hace parecer que eres tú y no otra persona". Ta fiable es que "una vez que se produce la corrupción, estás continuamente protegido sin importar a dónde vayas o te vean".

Descárgate Fawkers en tu ordenador

Si queréis publicar a partir de ahora vuestras fotos en redes sociales sin que los sistemas de reconocimiento facial os cataloguen, solo tenéis que descargar el software desde su página oficial, para PC o Mac, y pasar por su filtro lo que sea que queráis compartir. De esta manera, tendréis una especie de seguro de privacidad en algo tan importante hoy en día como son las fotos que compartimos.