Los drones se han convertido en unos dispositivos habituales en todo tipo de segmentos. Tanto en el ámbito doméstico como profesional el dron se ha convertido ya en un dispositivo al alcance de cualquiera. Desde asequibles drones de entretenimiento para los más pequeños que podemos comprar por apenas 20 o 30 euros, hasta drones profesionales que valen miles de euros. En todos los casos hay que tener algo muy claro, y es dónde podemos volarlos. Porque hay una normativa que restringe el tipo de drones que pueden volar, y dónde pueden hacerlo, para ello lo mejor es contar con una app que nos permita saber en qué lugares es seguro volar sin exponernos a una multa.

Enaire es la solución para no meterse en problemas con tu drone

La página web de Enaire ha sido diseñada para poder ofrecer una herramienta a los pilotos de drones que les permita saber exactamente en qué lugares pueden volar su drone. Para ello debemos elegir antes en esta web unas opciones para acceder al tipo de mapa que más nos convenga. Podemos elegir un mapa recreativo, en el caso de que este sea el uso que le vamos a dar, o bien uno profesional para este uso. También podemos hacer un cuestionario con el que en base a nuestras respuestas se nos va a ofrecer el mapa idóneo para nuestras necesidades.

En el caso de que elijamos una de estas dos opciones, mapa doméstico o profesional, vamos a poder acceder directamente al mapa. Dentro de él vamos a poder ver bien delimitadas las zonas en las que podemos volar libremente el drone y aquellas en las que hay algún tipo de restricción. Hay una leyenda que nos desvela qué quiere decir cada uno de los colores que se pueden apreciar en el mapa. Para acceder a la leyenda podemos pulsar sobre el icono en el lateral izquierdo donde aparecen tres formas geométricas junto a tres líneas horizontales. Podemos ver por ejemplo avisos de zonas restringidas, peligrosas o temporalmente segregadas, incluso los lugares donde hay fauna sensible al vuelo de estos drones.

También podemos elegir las capas visibles del mapa, en ellas podemos acceder capas con zonas de aeromodelismo, aeródromos, avisos, alerta, NOTAM, espacios naturales y un largo etcétera. Además es un mapa que se adapta a las circunstancias de cada momento en tiempo real. Por ejemplo zonas en las que antes no se podía volar por el tráfico aéreo y por su cercanía a un aeropuerto, ahora se muestran sin restricciones. Aunque es algo que no sirve de nada, ya que estamos todos confinados en nuestras casas, aunque quizás para un uso profesional si sea algo útil. Hay grandes zonas restringidas en las que se detalla el intervalo de tiempo en el que no va a ser posible volar en estas zonas, con una hora de inicio y de final perfectamente reflejadas. También podemos hacer una búsqueda de restricciones por ciudades o coordenadas exactas, que podemos introducir en la barra de búsqueda de manera sencilla.