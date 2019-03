Varios países se rebelan contra Bruselas y rebajarán el IVA del e-book: España, no

Los editores españoles llevan tres años batallando con el Gobierno de Mariano Rajoy para que presione a Bruselas y se equipare el 21% de IVA de los e-books al 4% que grava el libro impreso.

Es una de las excusas que esgrimen de por qué el libro electrónico no está más barato aún. No en vano, esta rebaja de 18 puntos, de aplicarse en el precio de venta por parte de los editores, abarataría aún más el contenido digital frente al papel. Hecho que no garantizaría un boom del e-book, como ya desvelaban algunos editores.

Sin embargo, el Gobierno español asegura al sector editorial que, en ningún caso, va a desobedecer las leyes comunitarias. En cambio, otros países sí se rebelan contra Bruselas como medida de presión.

Italia asegura que bajará del 22% al 4% el IVA, desde el 1 de enero, como también lo ha confirmado Malta (del 18% al 5%). Francia y Luxemburgo ya aprobaron una rebaja hacia el 5% y el 3%, en cada caso, lo que les puede suponer sanciones millonarias.

Sobre franceses y luxemburgueses pende una posible multa millonaria por salirse de manera unilateral de las leyes comunitarias. Ambos gobiernos están pendientes de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE desde septiembre.

“Y ese es el motivo por el que el Gobierno español no aprueba una rebaja del IVA para el libro electrónico para equipararlo al 4%. Hay que recordar que, de facto, somos un país intervenido financieramente, y no quieren sufrir desavenencias ni posibles multas de la UE en la actual situación”, explica Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

La industria editorial de Francia, Italia, Alemania, Holanda y España está alineada en este frente común que beneficiaría los bolsillos de los lectores, pero Europa no llegó a un consenso en octubre. Además otros países, como Reino Unido o Austria, prefieren que el IVA siga en el escalón más alto.

“Si Italia aprueba en enero la rebaja de manera unilateral, como hizo Francia, nosotros redoblaremos la petición al Gobierno”, añade Antonio María Ávila, de la FGEE.

Así, muchos editores europeos esperan que la ruptura de las normas del juego de Italia cree en el resto de países un efecto dominó.

Si el Ejecutivo español no mueve ficha, como es de suponer, España se quedaría como uno de los estados comunitarios que aplica una mayor tasa de IVA sobre el libro electrónico. Reino Unido, por ejemplo, grava los e-books con el 20%, mientras las novelas impresas tienen tasa cero.

Ningún editor espera una rebelión del gobierno de Mariano Rajoy, ni a la italiana ni a la francesa. España es diferente, porque acepta, sin discusión ni oposición, las leyes comunitarias.