Las diez mujeres más poderosas e influyentes de la tecnología

Los datos cantan: en España, solamente un 2% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector de la tecnología. Una circunstancia que se traslada al resto de, pues la brecha de género en esta industria industria es, tristemente, global. Pese a las medidas que toman empresas e instituciones, lo cierto es que cada vez son menos las chicas jóvenes que optan por una carrera técnica, pese a que la brecha salarial se está reduciendo y se encuentra algunos puntos por debajo del resto de sectores (8,9 % frente al 14,2 % que se da en otras industrias).

Es por eso que es fundamental hacer esfuerzos para animar a las chicas a adentrarse en el mundo de la tecnología, donde existen muchas más oportunidades y donde las condiciones laborales son mucho más beneficiosas, con un salario medio superior al resto de sectores, concretamente del 22,1 % en el caso de las mujeres. Para ello, siempre resulta alentador conocer los casos de aquellas mujeres que han logrado grandes éxitos en tecnología, ya sea alcanzando un puesto directivo en grandes compañías y rompiendo el techo de cristal o realizando importantes avances en su campo.

Ginni Rometty, CEO de IBM

Es una de las mujeres más influyentes y poderosas de la industria de la tecnología. Asumió el cargo de CEO de IBM en 2012, siendo la primera mujer que lo lograba, para tratar de revertir la mala situación que atravesaba la empresa. Desde aquel momento, gracias a su apuesta por el análisis de datos y la computación en la nube, Rometty ha conseguido revertir los resultados económicos para devolver a la compañía a estar entre las más importantes del sector.

Sheryl Sandberg, COO de Facebook

Se graduó en la Universidad de Harvard en 1991, en economía. Ya en su etapa universitaria dejó claro que lucharía por acabar con la brecha de género que existe en la industria de la tecnología, y entre otras acciones participó en la fundación de Women in Economics and Government. La casualidad quiso que conociera a Mark Zuckerberg en 2007 y, aunque el fundador de Facebook no buscaba nadie para ese puesto, al conocerla no dudó en ofrecerle el cargo que actualmente ocupa como directora de operaciones.

Gwynne Shotwell, presidenta y jefa de operaciones de SpaceX

Sin duda, una líder dispuesta a llevar a la compañía lo más lejos posible. Ha trabajado codo con codo con Elon Musk desde que este fundase SpaceX allá por 2002, lo que la convierte en la ejecutiva que más tiempo ha durado en cualquiera de las compañías del magnate australiano. A día de hoy gestiona el trabajo de unos 6000 empleados y trata de traducir en negocios sostenibles las visionarias pero algo alocadas ideas de su jefe, lo que la ha llevado a gestionar todo tipo de crisis empresariales.

Susan Wojcicki, CEO de YouTube

Estuvo junto a Larry Page y Sergey Brin en los comienzos de Google, cuando la oficina estaba instalada en un garaje. De hecho, es la primera mujer que formó parte del equipo del gigante de Mountain View, siendo la empleada número 16 y siendo uno de sus primeros encargos encontrar una oficina para la empresa. Desde entonces ha ocupado varios puestos en la compañía, además de hacer hincapié en el importante papel que tiene que jugar la mujer en el desarrollo de la tecnología.

Anne Wojcicki, cofundadora y CEO de 23andMe

Hermana de Susan, esta bióloga de formación es fundadora de una de las compañías con mayor proyección de cuantas han surgido en los últimos años, 23andMe. La idea nació allá por 2006, cuando perseguía el propósito de descubrir el potencial que podría tener mejorar la atención médica a través de pruebas genéticas personales. Pese a la gran controversia que generó, tanto Anne como su socia Linda Avey decidieron seguir adelante y la idea, finalmente, se ha demostrado que fue acertada.

Ruth Porat, directora financiera de Alphabet

Nació en Reino Unido, pero siendo pequeña se trasladó a Estados Unidos. En la Universidad de Stanford se licenció en economía y relaciones internacionales. Comenzó su carrera laboral en Morgan Stanley, donde ocupó distintos cargos como vicepresidenta de banca de inversión o codirectora de banca de inversión en tecnología. En 2015 dio el salto a Google, donde asumió la dirección financiera.

Amy Hood, directora financiera de Microsoft

Llegó a la compañía cofundada por Bill Gates en 2002 y desde entonces no solo ha ocupado distintos cargos directivos, sino que también ha contribuido a los buenos resultados de los últimos años. Amy Hood participó activamente en la adquisición de Skype y como directora financiera de la división de negocio ayudó a liderar la transición de la compañía al servicio Office 365.

Belinda Johnson, directora de operaciones de Airbnb

Cuando llegó a la compañía en 2011, actuando como asesora general, esta solamente operaba en Estados Unidos. A día de hoy, Airbnb es una de las empresas más prometedoras el mundo de la tecnología y está presente en 190 países. Y Belinda Johnson ha jugado un papel clave en este desarrollo.

Angela Ahrendts, vicepresidenta senior de Apple Retail en Apple

Es considerada una de las mujeres más poderosas del mundo de la tecnología, puesto que se trata de la única mujer en el consejo ejecutivo de Apple. Llegó en 2014 a la firma de la manzana mordida, después de haber trabajado en el mundo de la moda y de haber ocupado el cargo de directora ejecutiva de Burberry. Como vicepresidenta senior de Apple Retail ha jugado un papel clave en los últimos rediseños de las tiendas físicas y de las tiendas online que se encuentran en la web de la compañía.

María Fanjul, directora de negocio online de Inditex

Antes de cumplir 30 años, María Fanjul ya había ocupado puestos en los consejos de administración de hasta cinco compañías de renombre, como Idealista.com o Entradas.com, y había cofundado su propia compañía, StepOne, que ayudaba a las ‘startups’ españolas que quería asentarse en Silicon Valley. En 2014 pasó a dirigir la estrategia ‘online’ de Inditex, el gigante textil fundado por Amancio Ortega.