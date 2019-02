Esto es lo que hace Apple con los emails que la gente envía a Tim Cook

Hace tiempo que se sabe que hay una dirección de correo pública de Tim Cook: tcook@apple.com. Muchos han sido los que han escrito a este correo, con la esperanza de que el mensaje motivara al CEO de Apple a escribir una respuesta del mismo modo con el que algunas veces Steve Jobs hacía lo mismo con los correos de algunos usuarios.

Si ya has abierto tu cliente de correo y estás escribiendo un mensaje a esa dirección, no te emociones: la gran mayoría de correos enviados no reciben una respuesta. Pero por lo visto, según informan desde la CNBC, eso no significa que esos mensajes sean ignorados. El medio afirma que Apple tiene todo un protocolo a seguir con todos los correos que se envíen a esa cuenta.

Tim Cook cuenta con un asistente que lee todos esos mensajes que llegan de la mano de los usuarios, y reenvía al ejecutivo aquellos que pueden resultarle interesantes. También cabe la posibilidad de que sean reenviados a otros altos ejecutivos de la compañía en caso de que les pueda resultar útil. Esos ejecutivos también pueden reenviar el mensaje a sus subordinados directos, y así sucesivamente hasta que una buena cantidad de empleados de Apple pueden haber leído el correo.

Normalmente estos reenvíos sirven para informar a los empleados o al mismo Cook acerca de las opiniones o peticiones que tienen los clientes, pero con los años también ha servido para algo más: ver los beneficios que ha tenido que la compañía tenga un producto dedicado en parte a cuidar de la salud de sus propietarios. Hablo del Apple Watch, que desde 2015 empezó a hacer que ese correo de Tim Cook reciba cartas muy interesantes.

En esas cartas, los propios clientes relatan historias de cómo uno o varios avisos del Apple Watch acerca de su ritmo cardiaco hicieron que decidieran ir al médico a hacerse un chequeo. En ese chequeo se descubre que el reloj inteligente tenía razón, pudiendo así tratar preventivamente una dolencia que a la larga habría podido provocar incluso la muerte del usuario.

En Apple se dieron cuenta de que, literalmente, estaban salvando algunas vidas. Y a partir de esos correos se tomó la decisión de enfocar todavía más en la salud a los Apple Watch de generaciones más avanzadas. Prueba de ello son los avisos de caída y de arritmia del Apple Watch Series 4, algo que por sí solo ha provocado más correos de agradecimiento a la compañía de la manzana mordida.

En algunos casos, como refleja ABC, las historias enviadas a Tim Cook son de tal envergadura que el CEO de Apple incluso llega a agradecer el mensaje con una llamada telefónica. La compañía ha pasado a apreciar esos mensajes de agradecimiento y, previa petición de permiso por parte de sus remitentes, ha iniciado campañas publicitarias con esos mismos mensajes:

Representantes de varias divisiones de Apple dedicadas a la actividad física y a la salud lo admiten: en cuanto empezaron a recibir estas cartas todo cambió. “Nadie te escribe esas cartas por estar satisfechos con la aplicación del calendario”, afirma una de esas representantes. Desde luego, ir a trabajar sabiendo que realmente estás previniendo enfermedades que pueden llegar a ser fatales te puede cambiar la perspectiva.