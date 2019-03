Tener trabajo es un chollo, y más si es en el sector tecnológico

¿Cuánto vale tener a los mejores? Si estás en España, donde en estos años se ha despedido hasta a mujeres durante su baja de maternidad, poca cosa. Pero eso cambia en otros lugares y, especialmente, en otros sectores.

Si hay un mercado pujante en estos últimos años, y a pesar de la crisis, es el tecnológico. Desde el sector móvil a las apps, pasando por las redes sociales o los gadgets, los usuarios invierten grandes cantidades de dinero en productos y software que no siempre es barato, lo que ha provocado un escenario peculiar en el actual contexto económico: las empresas tecnológicas tienen valoraciones astronómicas y parte de su negocio consiste en retener el talento.

La lógica del razonamiento es sencilla: si el dinero no falta, además de invertirlo en dividendos e innovación, por qué no gastarlo en conseguir a los mejores trabajadores para hacer mi producto aún mejor y, de paso, evitar que se los lleve la competencia.

Dicho y hecho. Según un listado no oficial que circuló por las redes sociales hace unas semanas, las condiciones laborales en las tecnológicas estadounidense no son buenas únicamente para los mejores ingenieros, desarrolladores y diseñadores, sino también para los becarios -esos mismos que suelen ser explotados y a veces ni siquiera remunerados en algunas empresas de países como España-. Ojo al listado:

> Quora: 8.250$ mensuales + 1.500$ para gasto doméstico

> Pinterest: 7.500$ mensuales + 4.500$ mensuales para gasto doméstico

> Dropbox: 8.500$ mensuales

> Google: 7.000$ mensuales + unos 9.000$ para gasto doméstico

> LinkedIn: 7.600$ mensuales + 5.000$ por mudanza

> Amazon: 7.500$ mensuales + más 3.500$ mensuales

> FitBit: 9.300$ mensuales

> Apple: 6.000$ y 3.500$ más de gastos domésticos al mes

> Facebook: 6.800$ mensuales + 1.000 dólares$ de gastos domésticos

> Microsoft: 7.500$ mensuales + más 2.500$ de gastos mensuales, más 5.000$ de bonus

Vale, en EEUU, gracias a la gentrificación de algunos núcleos precisamente por culpa de las tecnológicas, la vida se ha vuelto absurdamente cara. pero, aun así, sigue siendo un auténtico escándalo si se compara con lo que se paga en España en cualquier otro sector ¿Y en el tecnológico español? Google, Microsoft y Yahoo no comparten esos datos en España, ni tampoco Tuenti en lo que se refiere a los salarios medios, aunque cifran en "menos de 1.000 euros" la nómina mínima (el salario mínimo en españa es de menos de 800 € mensuales)

Y no todo es dinero. Una de las señas de identidad del sector son también las condiciones de trabajo. Por ejemplo, no tener horarios, sino trabajar por objetivos, lo que facilita la conciliación familiar o la deslocalización. O, por poner otro caso más, el tener unas oficinas llenas de comodidades, incluyendo comida gratuita, duchas para los empleados que quieran hacer deporte, rincones con videoconsolas o hasta futbolines...

Esa práctica, muy estadounidense, también llega a algunas de las tecnológicas en España, aunque no todas están dispuestas a desprenderse de la jornada laboral y al sumar horas como forma de trabajo. Hace unos meses os ofrecimos un recorrido en vídeo por las oficinas de Google, Tuenti o Microsoft, por poner algunos ejemplos de entornos de trabajo diferentes y atractivos.

¿Y es sostenible todo eso? Mientras el sector siga ganando dinero, desde luego. Y no se trata únicamente de la tecnología de consumo (la que se compra y vende, ya sea material -como un gadget o un dispositivo- o inmaterial -como una app-). Hasta la industria mediática, una de las que mayor impacto ha padecido por la crisis, lo nota.

Por ejemplo, en el número de empleados de publicaciones nativas digitales en EEUU. A la derecha, un listado de algunos de los principales medios nativos digitales con su número de empleados, publicado por el centro de investigación Pew Research, que habla de un "sector en crecimiento"

Porque sí, aunque en España suene raro, en EEUU la prensa digital crece... también en dinero. Vox, una startup periodística digital nacida hace menos de un año, tiene una valoración de 385 millones de dólares tras haber conseguido una ronda de financiación de 46.5 millones hace unas semanas. Buzfeed tiene una valoración de 850 millones de dólares, Vice de 2.500 millones... ¿y cómo medimos eso? Con dos datos: The New York Times tiene una valoración actual de 1.930 millones de dólares, y Time Inc. de 2.550 millones de dólares.

valoración no es valor, claro. Y siempre cuando un sector como el tecnológico o el digital crece tanto en tan poco tiempo planea sobre él la idea de la burbuja que ya se vivió hace década y media. En el momento de escribir esto Apple vale en Bolsa 626.000 millones de dólares, Google 336.000 millones, Microsoft 372.000 millones, Facebook 208.000 millones, Amazon 136.000 millones y Yahoo dólares 46.000 millones de dólares. Casi nada.