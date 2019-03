Ni Apple, ni Nokia: Samsung lidera todas las gamas de móviles en España

El mercado de móviles a nivel global está separado en tres: gama alta, gama media y gama baja. La gama alta son dispositivos de última generación, normalmente y con facilidad, superiores a los 300€. La gama media está entre los 300€ y los 125€. La gama baja suelen ser dispositivos desde los 20€ a los 125€ e incluso más caros, pero cuyas características dejan que desear.

Si miramos le mercado global y lo comparamos con mercados como el de España, seguramente veremos un nombre repetido continuamente: Samsung.

Samsung es la marca líder del mercado móvil en España, según un estudio de Kantar publicado a primeros de octubre pero que hasta ahora no se ha viralizado. Aunque las cifras de Kantar pueden no ser del todo exactas, sí son bastante fieles y cercanas a la realidad.

En el estudio se sacan conclusiones sobre el pobre nivel de penetración de la gama alta, indicando que solo el 17% de los terminales son de última generación, normal para el nivel de crisis en España aun teniendo un parque de móviles que se renueva con bastante frecuencia.

Samsung, líder indiscutible

Pero donde llama la atención el estudio del mercado es que Samsung lidera todos los segmentos.

En móviles de gama "premium" Samsung Galaxy S3 tiene el 30,4% y Samsung Galaxy S4 el 8%.

En la gama alta Galaxy S3 Mini tiene el 35,2% y el Galaxy S2 aún mantiene el 27,6%.

Para la gama media los que más se venden son el Galaxy Ace con un 54,7% y el Galaxy Ace 2 con un 31,7%.

En gama baja tenemos los dispositivos más vendidos al Galaxy Mini 2 con un 13,4%, Galaxy Mini con un 7,1% y Galaxy Y Duos con un 6,9%.

El reinado del Galaxy Ace es tremendo: tiene una cuota de más de la mitad en su gama. De hecho, si añadimos el Galaxy Ace 2, Samsung se hace con el 86,4% del mercado en gama media.

Sí, eso quiere decir que una gran parte de la población española con smartphone se conecta desde un dispositivo como este, cuya experiencia no usuario es muy buena.

¿Cómo se hizo Samsung con el mercado móvil?

El mercado móvil en España no es muy diferente del resto de Europa o de América. La apuesta de Samsung en España fue clara desde la introducción del Galaxy S II: lograr que las operadoras vendiesen este dispositivo sea como sea.

Ha existido muchos rumores e incluso 'personas que conocen a otras personas' que declaran que algunas operadoras daban extras a los empleados de las tiendas para intentar 'colocar' dispositivos de Samsung antes que el de la competencia. Pero siempre se quedó en eso, rumores.

Se debe agregar una campaña de marketing muy fuerte, que aumentó drásticamente con el lanzamiento del Galaxy S4. Esto provocó que para mucha gente Android se identificase con Samsung y que si no eras capaz de pagar un terminal de gama alta, siempre podrías tener uno que se le parece mucho por un precio más asequible y características inferiores, como la gama "mini" o "Ace".

El dominio de Samsung en el mercado móvil le ha permitido ganar mucho dinero, pero sobre todo poner su ecosistema de dispositivos y software por encima de Google al casi ser irreconocible que el sistemaoperativo de Samsung es Android.

¿Es Android Samsung para la mayoría?

Tan solo tienes que ponerte en la piel de una persona a la que la tecnología es simplemente una comodidad, no es un hobby, no es una obsesión, no es un tema de interés. La tecnología simplemente está ahí para millones de personas de la misma forma que la luz llega a su casa o el agua sale del grifo.

Cuando alguien vende un dispositivo a estas personas y según parece, esto acaba siendo un Samsung en su gran mayoría, está haciendo que usen un dispositivo con alma Android, pero vestido con la gran personalización de Samsung, que hace prácticamente irreconocible el SO de Google si lo comparas con otro terminal de la competencia.

Sí, el móvil de otra persona tiene las mismas aplicaciones, pero su móvil es un Samsung, no es un Android. Esa es la idea.