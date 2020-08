Descubre todos los datos que tiene Google de ti y cómo borrarlos

Puede que te sientas espiado constantemente. No te preocupes. No es algo extraño ni paranormal. Simplemente has dado permiso a tu móvil para que acceda a tus datos personales y, así, que se te ofrezca contenido especialmente diseñado para ti. Y quizás sea Google una de las empresas que más datos conoce acerca de tu persona. En este vídeo te mostramos cómo descubrir qué sabe el gigante de Internet sobre ti y cómo borrarlo.

Quizás notes que tu teléfono o tu ordenador saben demasiado de ti. A lo mejor te ha pasado alguna vez que, al hablar de un viaje, en tus redes sociales aparezcan ofertas de hoteles para el destino deseado. Quizás le mandes un mensaje a un buen amigo sobre esa bicicleta que quieres comprarte y, de repente, te veas bombardeado con anuncios de bicicletas similares a la que te gustaría obtener. ¿Te suena?

Hoy en día utilizamos el teléfono móvil para absolutamente todo. Cada pequeña tarea que realizamos en nuestro día a día se hace más amena o de forma más rápida gracias a los dispositivos electrónicos. Así, existe una aplicación para cada acción que realizamos. Tenemos herramientas para hacer la lista de la compra, para traducir textos, para dibujar, para aprender a componer canciones o para guardar nuestras recetas favoritas, entre otras muchas. Cada vez que descargamos una de estas herramientas, aceptamos una serie de términos y condiciones que, en ocasiones, incluyen permisos para acceder a nuestros datos personales.

Del mismo modo que las apps, Google recoge información a través de ellas y, en el caso de tener un teléfono Android, de nuestro propio smartphone. Por este motivo, no es de extrañar que la empresa tenga acceso a mucha información de la que nosotros no somos conscientes. Pero no te preocupes. En este vídeo te mostramos cómo saber qué es lo que Google conoce sobre ti y cómo eliminarlo.

