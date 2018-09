Comprueba si te están espiando el WhatsApp

Los dispositivos electrónicos nos ofrecen multitud de posibilidades que nos permiten conocer todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por ello, parece lógico pensar que nos gustaría conocer incluso aquellas cosas que no deberíamos cotillear, como por ejemplo el WhatsApp de otra persona.

Cada vez son más las aplicaciones que sirven para espiar el WhatsApp de otras personas, lo que ocurre en esta aplicación en el móvil de otra persona puede despertar interés. Conocer con quien habla un amigo, tu pareja, o un familiar puede provocar cierta intriga, porque, ¿quién no ha querido cotillear alguna vez el WhatsApp de otra persona?

Existen algunas herramientas te permiten conocer datos o información acerca de los movimientos de otras personas, como la cantidad de tiempo que está conectada, cuantas imágenes comparte o la probabilidad que existe de que dos personas estén hablando a través de esta aplicación. Aunque en estas situaciones es prácticamente imposible saber si otra persona nos está espiando, a no ser que ella misma nos lo confiese.

Sin embargo, si te empiezan a ocurrir cosas raras relacionadas con el WhatsApp, como conversaciones que no has tenido o que apareces conectado en horas en las que no lo has hecho, deberías comenzar a sospechar, ya que es muy probable que te estén espiando el WhatsApp.

Por eso, hemos elaborado un vídeo en el que te mostramos un sencillo truco con el que podrás comprobar si te están espiando o no. En la grabación te mostramos como hacerlo paso a paso tanto para iOS como para Android. Así que dale al play en el vídeo y comprueba si te están cotilleando las conversaciones.