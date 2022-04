Datos que nunca deberías compartir en Internet

Internet es una constante en nuestras vidas, raro es el día que no nos conectamos o que no interactuamos con aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, foros, encuestas o compramos a través de la red. Compartimos nuestros datos personales rellenando los formularios de suscripción o registrarnos para recibir un servicio. Pero hay una serie de datos que nunca debes compartir en Internet.

7 datos que nunca debes compartir

Comenzaremos con los datos que nos suelen pedir a menudo para darnos de alta o registrarnos en la mayoría de servicios web. Se trata de la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Algo que es seguro si los usamos para registrarnos en sitios web fiables, no lo es tanto si lo hacemos libremente por Internet, suministrando nuestros datos en web de dudosa procedencia.

Esto puede traernos algunos problemas como puede ser el phishing, ser víctimas de spam o todo tipo de ciberataques basados en la inteligencia social. Una buena forma de reducir su impacto es crear un correo electrónico alternativo para este tipo de actividad. Preservando nuestro correo personal para los asuntos realmente importantes.

Rebelar la dirección de nuestra casa o compartir nuestra ubicación en tiempo real puede ser más peligroso de lo que pensamos. Si alguien está interesado en saber dónde estamos en cada momento, donde vivimos o los lugares que solemos frecuentar compartir esta información puede ponernos en riesgo. Ya que puede ser usada para aprovechar que no estamos en casa para entrar o de seguirnos y espiarnos si se trata de un acosador.

Otro tema muy sensible es la mantener la privacidad de los menores, uno de los bienes más preciado que tenemos son nuestros hijos y nuestro deber es protegerlos. Por lo que en la medida de lo posible debemos evitar compartir fotos de menores ya que no podemos estar al cien por cien seguro de quien puede tener acceso a ellas y el uso que pueden hacer de ellas. En estos casos, es recomendable tapar la cara del menor o mostrarlo de espaldas, para que no pueda ser reconocido.

No solo los famosos deben tener especial cuidado con las fotos comprometidas. No es la primera vez que escuchamos que han sufrido ciberacoso o han sido extorsionados por algún desalmado. Y cualquiera podemos ser víctima de estas prácticas por lo que lo mejor es no publicar fotos de carácter intimo o sexual.

Las denuncias por suplantación de identidad son frecuentes estás en parte viene motivadas por el uso de forma fraudulenta de nuestros datos, por lo revelar documentos personales del tipo licencias de conducción, datos personales relevantes o incluso los datos bancarios pueden traernos consecuencias nefastas.

Aunque vivimos en una sociedad donde la libertad de expresión está muy valorada y es respetada por muchos, puede ser que nuestras opiniones y comentarios puedan ofender a otras personas. En este caso se recomienda no compartir comentarios, quejas u opiniones comprometidas que puedan meternos en problemas.

Y para terminar, toda conversación del ámbito privado nunca deben compartirse por Internet. Debemos tener en cuenta que una conversación interviene una o varias personas, y que estas pueden contener no sólo datos personales también información sensible que si llegamos a hacerla pública podemos incurrir en revelación de secretos. Del mismo modo tampoco debemos compartir fotos de terceros sin consentimiento previo.

