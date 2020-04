El confinamiento es la medida más directa para reducir el número de contagios por coronavirus. Esta situación ha hecho que nos veamos recluidos durante mucho tiempo en nuestras casas para evitar problemas de salud. Durante este tiempo, puede que algunas personas hayan encontrado alguna distracción para no aburrirse, pero es posible que no todas hayan encontrado una actividad que les llene.

Entre las recomendaciones más famosas están: hacer algo de deporte y repostería o cocinar platos muy elaborados con otros miembros de la casa. Además, puedes utilizar el tiempo de cuarentena para limpiar y ordenar lo que siempre has querido pero no has podido por falta de tiempo. Puede que hasta te hayas planteado tener un perro, por eso de sacarlo a pasear a la calle.

A través de internet también es posible encontrar un entretenimiento o aprender algo nuevo. Existen aplicaciones o juegos para pasar el rato o entrenar la memoria. Estas pueden ayudarte a no perder la agilidad mental, al igual que herramientas que te ayudan a aprender idiomas. Por no hablar de la multitud de aplicaciones que te permiten hacer videollamadas con tus amigos y familiares, e incluso jugar a algún juego mientras se habla.

Por otra parte, también puedes acceder a miles de libros, películas e incluso visitas virtuales a museos gracias a internet. Tan solo necesitas decidir qué ver, qué leer o qué visitar y en pocos minutos y de forma gratuita podrás disfrutar de estos contenidos. Sin embargo, es posible que aun con todas estas soluciones, sientas la necesidad de hacer algo nuevo.

Si quieres aprender alguna habilidad nueva o mejorar tus conocimientos en torno al mundo digital, Google tiene la solución. En el tutorial en vídeo te explicamos cuáles son sus cursos gratuitos y cómo puedes acceder a ellos para vencer tu aburrimiento durante la cuarentena.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Cómo aprender a dibujar utilizando la realidad aumentada

Snapseed: la app de Google para editar fotos en segundos