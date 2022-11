Los consejos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para comprar de forma segura en el Black Friday

El Black Friday se acerca, y con él las ofertas y descuentos en miles de artículos y tiendas, tanto online como físicas. Sin embargo, a la hora de comprar en Internet, hay unos cuantos consejos que pueden ayudarte a que no te estafen.

Por esta razón, la Policía Nacional han querido ir enseñando a la ciudadanía unas recomendaciones de cara a las personas que vayan a comprar online durante el Black Friday, que se celebrará el viernes 25 de noviembre, aunque el jueves 24 y quizás durante los días sucesivos en algunas tiendas ya hay descuentos.

Estos son los consejos a la hora de comprar online:

Compra en sitios de confianza : que sean conocidos o tengan páginas web bien construidas y fiables. El sello de Confianza Online puede ayudar a los compradores a diferenciar los sitios seguros, por ejemplo.

: que sean conocidos o tengan páginas web bien construidas y fiables. El sello de puede ayudar a los compradores a diferenciar los sitios seguros, por ejemplo. Revisa las opiniones y las calificaciones de la página web: sobre todo si no conoces de antes al proveedor o es un vendedor particular.

de la página web: sobre todo si no conoces de antes al proveedor o es un vendedor particular. Fíjate en el dominio de la página web: la url ha de empezar con las letras "https", ya que la "s" significa que es una conexión segura. Respecto al candado que suele aparecer al lado izquierdo de esta dirección web, este indica que la conexión es segura en ese sitio; es decir, que las contraseñas o números de tarjeta de crédito que se envían a esas tiendas son de forma privada. Sin embargo, la Policía Nacional recuerda que privado no significa que sea "legítimo".

Usa tarjeta de crédito o débito , ya que los proveedores de estas tarjetas ofrecen un seguro por sus compras en caso de ser estafados o si no llegan las compras.

, ya que los proveedores de estas tarjetas ofrecen un seguro por sus compras en caso de ser estafados o si no llegan las compras. Controla los cargos en tu tarjeta o cuenta para comprobar si la cantidad que te retiran es la correcta y si no se producen movimientos extraños. Ante cualquier duda, la mejor opción es consultar a la entidad bancaria y bloquear las tarjetas.

para comprobar si la cantidad que te retiran es la correcta y si no se producen movimientos extraños. Ante cualquier duda, la mejor opción es consultar a la entidad bancaria y bloquear las tarjetas. Conserva todos los documentos referentes a las compras : desde la confirmación del pedido, el número de pedido y seguimiento, la factura, el recibo del banco... Todos los documentos cuentan a la hora de hacer una reclamación.

: desde la confirmación del pedido, el número de pedido y seguimiento, la factura, el recibo del banco... Todos los documentos cuentan a la hora de hacer una reclamación. A la hora de pagar, verifica que la pasarela de pago , la plataforma donde se escriben los detalles de la tarjeta, es segura. Si te piden enviarte un código por email o SMS para confirmar tu identidad, asegúrate de que la página que lo solicita es la oficial de la entidad bancaria.

, la plataforma donde se escriben los detalles de la tarjeta, es segura. Si te piden enviarte un código por email o SMS para confirmar tu identidad, asegúrate de que la página que lo solicita es la oficial de la entidad bancaria. No envíes nunca tu número de tarjeta por correo electrónico, SMS u otras aplicaciones no seguras para evitar robos. Tampoco el pin, tu nombre completo, el código CVV de las tarjetas o la fecha de caducidad.

Por último, y esta recomendación es más general, no envíes dinero a desconocidos. En los últimos tiempos, muchos estafadores pretenden hacerse pasar por viejos amigos o familiares lejanos para solicitar dinero. Si no lo conoces, no piques.

