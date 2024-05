Los consejos de la Policía Nacional para evitar que te timen al alquilar un piso en vacaciones

Las estafas están a la orden del día y se han convertido en una gran fuente de ingresos para estafadores y otras personas sin escrúpulos. Por ello la Policía Nacional acaba de lanzar una campaña para evitar que te engañen con tu piso vacacional de cara al verano.

Con la llegada del buen tiempo y las vacaciones, seguramente estarás planeando hacer una escapada. ¿Has encontrado un chollo en toda regla? Mucho cuidado, ya que podrías estar siendo víctima de una estafa que te chafe tus vacaciones de verano.

La Policía Nacional advierte: cuidado con estas estafas vacacionales

Como verás en la publicación que ha realizado la Policía Nacional a través de su cuenta oficial en X (Twitter), el Cuerpo Nacional de Policía nos advierte sobre una serie de situaciones que nos tienen que hacer desconfiar y pensar que estamos ante una estafa con el piso de vacaciones que queremos alquilar.

Para empezar, hay tres valores a tener en cuenta:

El precio es excesivamente barato

Te meten prisa por cerrar el trato

Te piden dinero por adelantado

Esto lo he vivido personalmente: un supuesto propietario me ofrece un piso vacacional en Fuengirola a un precio muy competitivo. Primero, que he de pagar unas tasas por adelantado por las gestiones. Y cuando le dije que me empezaba a oler mal, me puso mil excusas y me rebajó el precio todavía más. No te fíes.

Así que, para empezar, has de evitar chollos en los que te piden dinero por adelantado y tienen prisa por cerrar el trato. Si aparece uno de estos tres factores, ten mucho ojo. Pero hay más consejos de la Policía Nacional que te ayudarán a evitar una estafa al alquilar un piso vacacional.

Por ejemplo, debes extremar precauciones y nunca abrir enlaces sospechosos, ya que pueden contener malware o llevarte a una web falsa para estafarte. Y, como hemos dicho antes, el pago se hace a través de la plataforma que utilices.

¿Y si lo has alquilado a un particular y se paga en mano? Pide la factura para posibles reclamaciones y ten preparado un contrato con las condiciones pactadas previamente, así te evitas otro futuro problema.

Con estos consejos, será más difícil que te estafen. Y si tienes dudas, siempre es mejor que busques otro piso a intentar agarrarte a ese chollo del que no te fías completamente.