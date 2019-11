Si el PC te va lento, la solución no tiene por qué ser formatearlo y mucho menos, comprar uno nuevo, pues existen alternativas que puedes probar. En TecnoXplora te mostramos una serie de trucos que puedes emplear para que el PC recupere su velocidad antes de que tomes la decisión de ir a la tienda en busca de otro.

Con el uso, los ordenadores van almacenando información: archivos que descargas, software que instalas… Por lo que poco a poco, se va ralentizando. Cada persona utiliza su ordenador de forma particular, sin embargo, en TecnoXplora te mostramos unos trucos que pueden ayudar a tu PC a recuperar la velocidad.

Un ordenador es como una calculadora gigante, pues, tanto Mac como PC, la función de estos es, en definitiva, efectuar operaciones y cálculos. Desde hace no relativamente poco tiempo hasta ahora, los ordenadores no estaban a disposición de cualquiera. Los primeros, que comenzaron a construirse a principios del siglo XX, solamente se podían utilizar en el ámbito profesional, hasta que en la década de 1980, IBM lanzó su primer PC ("Personal Computer" por sus siglas en inglés), es decir, su primer ordenador personal. No deja de evolucionar con el paso de los años y es importante conocer aquello que utilizamos para poder solucionar, al menos, los pequeños problemas que puedan.

Hoy día, el ordenador es una gran fuente de recursos para realizar tareas de muchos tipos y los utilizamos para satisfacer diversas necesidades: descargar música, realizar trabajos de ingeniería, de administración… Nos da la posibilidad de amortizar mejor el tiempo, pues agiliza el trabajo. Son muchas las personas que emplean grandes cantidades de tiempo a diario utilizándolo, y es una herramienta muy útil y necesaria para personas de todo el mundo. Por ello, de poco sirve que este vaya cada vez más lento, así que descubre los trucos del tutorial para notar una mejora en el rendimiento de tu PC.

