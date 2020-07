Se confirma que el hackeo a Twitter lo provocó un ataque masivo de phishing, ¿sabes cómo defenderte?

Twitter está cumpliendo con lo que prometió cuando fue asaltada el pasado 16 de julio en lo que es, hasta hoy, el peor hackeo que ha sufrido la red social en su historia y que dejó expuestas 130 cuentas de personajes y empresas relevantes, de esas que cuentan con el sello que nos indica que son verificadas y, por tanto, que representan quienes dicen ser. Aquel incidente permitió a los hackers escribir mensajes en esos perfiles para conseguir que los usuarios, guiados por esa fiabilidad de las cuentas asaltadas, les enviaran Bitcoins con la promesa de duplicar lo invertido rápidamente.

Ya la semana pasada os contamos cómo uno de los problemas que dejó al descubierto este ataque tuvo que ver con la seguridad de los mensajes directos, esos DM que funcionan a modo de chat de conversación entre dos usuarios y que fueron saqueados, leídos, copiados y descargados en algunos de los casos. Ahora, los de Jack Dorsey han querido compartir con todo el mundo cuáles son las razones que provocaron esa caída masiva del sistema.

Aunque en un principio se temió que el ataque se hubiera realizado a través de algunos empleados clave de la empresa para conseguir acceso a sus sistemas, ahora los norteamericanos han confirmado que todo se ha debido a un ataque masivo de phishing sobre algunos de los puestos clave de la compañía. Un hackeo masivo que, afirman, se llevó a cabo por teléfono gracias a técnicas de suplantación de identidad donde los piratas se hicieron pasar por otros empleados de la compañía.

Herramientas internas expuestas

Aunque el método no es el mismo que en un principio se temieron que usaron los hackers, las técnicas de phishing no solo tienen que ver con correos electrónicos, o enlaces fake y SMS, sino que también puede llegar a través de llamadas telefónicas donde la persona que se pone en contacto con nosotros dice ser quien no es. Esto ayudó a que los atacantes se hicieran con las credenciales para entrar en las herramientas internas del soporte de cuentas.

We’re sharing an update based on what we know today. We’ll provide a more detailed report on what occurred at a later date given the ongoing law enforcement investigation and after we’ve completed work to further safeguard our service. https://t.co/8mN4NYWZ3O