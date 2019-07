La música en streaming se ha convertido ya en algo imprescindible para muchos melómanos, y otros que no lo son tanto y es prácticamente el único método para escuchar música que han experimentado. De entre todos estos servicios Spotify es sin duda el más famoso y popular de todos, aunque ya le sigue de cerca Apple Music. El servicio de música nos ofrece sin duda una forma sencilla de escuchar decenas de discos en un mismo día, algo que nos ha llevado a muchos a ser oyentes compulsivos de música, ya sea nueva o no tan nueva. Si alguna vez te has preguntado qué música es la que más has escuchado en Spotify desde que eres suscriptor, te traemos una interesante web que te lo dice al instante.

Así puedes saber esta interesante información

Muchos usuarios ya llevamos camino de una década o la hemos superado como suscriptores de música Premium en Spotify, y como es lógico, a lo largo de los años han sido muchas las canciones, discos y artistas de los que hemos disfrutado. La web a la que nos referimos hoy se llama de manera acertada Audio Habits, y nos propone saber cuáles han sido los artistas, canciones y álbumes que más hemos escuchado a lo largo de los años en la plataforma de streaming.

Los hábitos que visualiza esta web | Tecnoxplora

Pues bien, en esta web vamos a salir de dudas, porque ha sido creada precisamente para eso, decirnos cuáles son las canciones, álbumes, artistas y más datos de los que hemos escuchado más en la plataforma. Para ello debemos entrar en la web de Audio Habits, e identificarnos con nuestra cuenta de Spotify, es importante que lo hagamos con la que siempre utilizamos, y no otra, de lo contrario no veremos reflejado de verdad lo que más hemos escuchado nosotros. La interfaz es directa y muy clara, mostrando los datos que queremos conocer desde el primer momento. Así, tras identificarnos veremos una serie de listas, en las que podemos encontrar por ejemplo los artistas a los que más hemos escuchado en los últimos cuatro meses, o los más escuchados de los últimos seis meses. También podemos ver los artistas que más hemos escuchado a lo largo de todos los años de uso de nuestra suscripción a Spotify. En el caso de las canciones más escuchadas también podemos ver el particular Top con la más escuchada en las cuatro últimas semanas, los últimos seis meses y a lo largo de toda nuestra actividad desde que somos suscriptores en WhatsApp.

De esta manera tendremos una vista privilegiada de lo que más nos ha gustado escuchar a lo largo de los años en Spotify, de manera alternativa a las listas con lo más escuchado de cada año que Spotify suele publicar en las navidades de cada año. Eso sí, esto es todo lo que hay, porque no podemos interactuar con la lista, saltando directamente a los artistas o álbumes que más hemos escuchado. Simplemente podemos contemplar la lista, tan siquiera compartirla con otras personas. Pero desde luego es una herramienta curiosa para conocer nuestra trayectoria con esta plataforma de streaming.