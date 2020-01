Viajar ya no es un lujo al alcance de solo algunas personas, sino que quien más y quien menos, dentro de sus posibilidades, se puede permitir hacer alguna escapada a lo largo del año. Viajar es todo un placer, pero no solo el propio viaje, cuando lo estamos experimentando, sino también todo lo que le rodea. Como la planificación, que puede reportarnos muchas satisfacciones si conseguimos dar con el viaje ideal, tanto para estimularnos como para satisfacernos al no tener que hacer un gran desembolso. Para conseguir nuestro objetivo, podemos optar por utilizar una vez más Google, que es una de las mejores formas de planificar nuestros viajes, ya que ahora también te dice cuál es la mejor época para viajar a un destino.

Así puedes saber fácilmente cuándo es mejor viajar a tu destino preferido

Como sabéis, no es lo mismo viajar a determinados destinos en una u otra época del año, ya que son muchos los aspectos que influyen en el precio del billete o el alojamiento. Evidentemente es mejor viajar a un lugar en temporada alta si nos queremos asegurar buen tiempo, pero a la vez esto repercutirá en un mayor precio. Al contrario, si lo que buscamos es gastarnos poco dinero, tendremos que visitar ese lugar en una época menos popular, con menos demanda, para que salga más barato. En este caso Google desde su página de viajes nos da todas las facilidades para decidirnos por un destino y una época del año para visitarlo.

Mejor época para ir | Tecnoxplora

Ahora esta herramienta que podemos visitar desde aquí, nos dice también cuál es la mejor época para visitar ese destino. Una vez que introducimos el destino tenemos varias herramientas con las que vamos a poder saber cuál va a ser la mejor época para visitarlo. Por un lado en la página del destino tenemos una sección llamada “la mejor época para ir” que nos muestra qué meses del año son los mejores para visitar el destino, en base a la meteorología, el precio de los vuelos y la demanda que hay de este destino en cada época del año.

Coste del viaje estimado y precios más baratos | Tecnoxplora

Por otro lado, si elegimos el destino a la hora de planificar el viaje, también vamos a ver en la pestaña de “vuelos” cuándo es la mejor época para poder volar. De hecho nos mostrará la fecha con mejor relación de precio de ese destino. Veremos un gráfico de los próximos meses, con los precios más altos y bajos, y por tanto podremos decidir con más facilidad cuándo es el momento idóneo para poder visitar ese destino.

Sin duda es una información muy útil para poder visitar los destinos de la manera más económica posible, o bien aquella en la que no vamos a visitar el destino de una manera masificada, sino más bien todo lo contrario. Esta página de viajes de Google es una buena herramienta que no solo nos da esta información, sino que además nos sugiere nuevos viajes, siempre en base a nuestro historial de movimientos registrados con Google, todo un asesor de nuevos viajes que puede darnos buenas ideas al respecto.