Cómo saber si tu correo electrónico ha sido hackeado y cuántas veces

A nadie nos sorprende, hoy por hoy, que alguien nos cuente que le han hackeado la cuenta de Instagram o cualquier otra red social o incluso que les han hackeado la cuenta correo electrónico. Como suele decirse, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, por eso te contamos como puedes comprobar si te han hackeado el mail, desde donde y cuántas veces.

Existen muchas alternativas para saber si hemos sido hackeados, pero con esta web, ';--have i been pwned?, sabrás si te han hackeados el correo, cuantas veces y a través de qué método.

Tu cuenta no ha sido hackeada | Tecnoxplora

Cómo funciona

Desde la web de ';--have i been pwned? teclea tu dirección de correo electrónico y pulsa sobre pwned?. Tras analizar la cuenta nos dirá si hemos sido hackeados y el número de veces, la interfaz se volverá de color rojo y nos mostrara la lista de los sitios que han sufrido una brecha de seguridad y desde donde han accedido a tú cuenta, entre lo que podían encontrarse los datos de usuario y contraseña de esta y a partir de ahí, acceder a nuestros correos, contactos entre otra mucha información. Si tu mail no ha sido nunca hackeado la pantalla se mostrará de color verde con buenas noticias.

has sido hackeado | Tecnoxplora

¿Qué tipo de información nos revela?

Tras el análisis de nuestro correo, podemos saber a través de qué servicio online o página web accedieron a los datos aprovechando una brecha de seguridad. Puedes comprobar en qué mes y año se produjo el hackeo. O cuántos usuarios se vieron afectados por el robo de datos.

Nadie está libre de sufrir el ataque de un hacker

Cuanto más grande es la empresa mayores son por tanto las medidas de seguridad, aunque también lo son el número de ciberataques. Empresas del calibre de Adobe que en octubre de 2013 sufrió un ataque en el que se vieron comprometido 153 millones de cuentas de usuarios de todo el mundo, dejando expuestos datos como dirección de correo electrónico, contraseñas, sugerencias de contraseñas y nombres de usuarios. Ataques que también han sufrido Xbox o LinkedIn a lo largo de estos años. Lo que obliga a estas empresas a destinar buena parte de sus presupuestos a garantizar la seguridad de sus usuarios.

Recomendaciones de seguridad

En los tiempos que corren en los que es muy habitual registrarnos en servicios online que requieren usuario y contraseña. Son tantos que al final terminamos acumulando multitud de registros, usuarios y contraseñas que nos es casi imposible acordarnos de todos. ¿Y cuál es la opción por la que apostamos? Usar el mismo usuario y contraseña para todo o casi todo.

Pero con ello corremos un gran peligro, ya que hackeada una, hackeadas todas las cuentas de usuario en las que nos hayamos registrado con la misma contraseña y coreo electrónico. Por eso, los expertos en seguridad aconsejan no repetir usuario y contraseñas al crear los diferentes perfiles cuando nos damos de alta en algún servicio. Utilizar combinaciones de letras, números y signos de forma aleatoria, evitar las típicas como de fechas de cumpleaños, nombre de los hijos, nombre del perro. Por que nunca sabemos quien puede estar escuchando o espiando.

También aconsejan el uso de gestores de contraseñas, como el desarrollado por Google, que se encarga de almacenar las claves que usamos vinculadas a nuestras cuentas de Google, para poder usarlas cuando iniciemos sesión, que el gestor se sincroniza con Chrome.