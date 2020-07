Gmail: Descubre cómo recuperar un correo enviado por error

Enviar un correo electrónico a una dirección equivocada o escribir algo que no debes puede ocasionarte un gran problema. Imagina enviar fotos familiares a tu jefe o datos del trabajo a un correo desconocido. Quizás siempre has pensado que ese error no tiene solución, que solo puedes resignarte y aguantar el bochorno o dar explicaciones más tarde a quien corresponda. Pero esto ya no es así. Puedes respirar tranquilo y olvidarte de la tensión a la hora de mandar un correo: Gmail da la opción de recuperar el escrito una vez que este ya ha sido enviado. En este sencillo vídeo te contamos paso a paso cómo hacerlo.

Enviar un correo es, a veces, un deporte de riesgo. De un solo mail depende ese ascenso, ese nuevo trabajo, esas ansiadas vacaciones o esa entrega de papeleo o documentos importante para tu futuro. No es raro que confundamos direcciones de Gmail y que todo acabe en el buzón de entrada equivocado. Una sola letra puede condicionarlo todo.

Por otro lado, puede también ocurrir que escribas algo que no debas, aunque lo envíes a la dirección de correo electrónico deseada. En ocasiones, redactas sin conocer todos los datos que deberías. Puede ser que te encuentres en un estado emocional alterado o que escribas con faltas gramaticales u ortográficas de las que no te habías percatado hasta después de haber enviado el escrito.

Todo esto puede ocasionarnos graves problemas y también un gran estrés. No obstante, gracias a las nuevas aplicaciones y opciones que surgen con las innovaciones tecnológicas, este hecho puede dejar de ser un terrible inconveniente.

Gmail da ahora la opción de cancelar los envíos o recuperar aquellos mails de los que puedas arrepentirte más tarde. Sigue paso a paso las indicaciones que se muestran en este vídeo y podrás recuperar esos escritos que tanto te preocupan.

SEGURO QUE TE INTERESA

Cómo eliminar en Gmail los molestos correos promocionales:

Gmail: Cómo saber con un 'doble check' si tus correos han sido leídos: