Cómo personalizar la barra de direcciones de Chrome en Android con nuevos atajos

La integración de la inteligencia artificial en nuestros móviles es una realidad, algo que queda patente sobre todo a la hora de utilizar el navegador. Es por ello que la barra de direcciones se adapta a nosotros y nuestras preferencias. Así puedes personalizar la barra de búsqueda de Chrome en tu móvil.

Barra de búsqueda personalizada

Con la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas además de los usos más curiosos que podemos hacer de ella, como pintar cuadros, componer canciones o escribir relatos. Esta se aplica a nuestro día a día con otras funciones que, aunque no vemos a simple vista, están presentes. Como en este caso que permite de forma automática ajustar las herramientas del navegador a nuestras necesidades. Esto solo es posible gracias a la integración de Gemini, el modelo de inteligencia de Google, el cual han puesto a nuestro servicio también desde la barra de búsqueda del navegador.

personalizando la barra de Chrome con IA | TecnoXplora

No solo podemos invocar su conocimiento desde aquí para que nos ofrezca todos los resultados como una búsqueda tradicional, sino que además se adaptará a nuestras preferencias, activar esta opción es muy sencillo y solo tenemos que abrir una nueva página y en navegador y seguir estos pasos.

Con una página abierta solo tenemos que mantener pulsado unos segundos sobre el icono de los favoritos junto a la barra de dirección para que aparezca la opción “editar combinación de teclas”

junto a la barra de dirección para que aparezca la opción “editar combinación de teclas” Al pulsar sobre este botón, aparece un nuevo apartado en el que podemos ver varias opciones. Entre las que se encuentra “según uso”.

Una vez seleccionada esta opción, el algoritmo va aprendiendo nuestros hábitos de uso y adaptando la barra a estos. Cuanto más lo uses, más sabrá de ti y de cuáles son tus preferencias. De forma que, si solemos abrir páginas en otros idiomas y usar la opción de traductor. Junto a la barra de direcciones nos aparecerá el acceso directo a este cada vez que nos encontremos ante esta misma situación.

Así no tendremos que navegar por los distintos menús en busca de la opción deseada. Un ejemplo más de cómo esta nueva tecnología aplicada a nuestro día nos ayuda a ser más productivos y al simplificar las tareas diarias haciendo de estas ahorramos tiempo. Poco a poco vemos como Google está integrando no sólo sus aplicaciones y sus funciones, sino que además está implementando Gemini en todas ellas. Con lo que consigue una mejor experiencia de usuario, pero no una experiencia global sino personalizada para cada uno de los usuarios.

Aunque para darnos un servicio adaptado a nuestras preferencias y necesidades, necesita de nuestra colaboración a la hora de entrenar sus habilidades. Algo que no gusta a muchos usuarios los cuales priman más su privacidad que el desarrollo de estas aplicaciones. Lo cual suscita el debate de hasta dónde debe llegar está aprendizaje y que datos nuestros deben conocer estos algoritmos. Algo que ha generado mucha controversia, hasta el punto que Google ha decidido incluir en sus políticas de uso de sus aplicaciones opciones de consentimiento.