¿No sabes cómo actualizar tu Chromecast? Te lo explicamos

Mantener al día nuestros dispositivos es necesario no sólo para garantizar su buen funcionamiento sino también para asegurarnos de que lo hacemos de forma segura. Si no has activado la actualización automática tendrás que realizar tú mismo la comprobación de si hay nuevas versiones de software, y llevarlas a cabo tú mismo. A continuación, te contamos cómo actualizar tu Google Chromecast.

Actualiza tu Google Chromecast

Los Chromecast de Google quizás sean junto con los Fire Stick de Amazon Sticks HDMi más populares entre los usuarios. Estos nos proporcionan una experiencia completa a la hora de disfrutar de contenidos multimedia. Además de darnos la posibilidad de convertir nuestro viejo televisor en inteligente por una pequeña inversión. Son ideales si lo que queremos es actualizar nuestras televisiones inteligentes cuyo software se ha quedado desfasado o va muy lento. Gracias a su versatilidad y la facilidad que ofrecen a la hora de su instalación como en el manejo, son la mejor solución.

A menudo nos damos cuenta de que algo no va bien con nuestro dispositivo y comenzamos a buscar la solución al problema lo que nos lleva a comprobar la conexión a Internet, comprobamos las credenciales si son necesarias e incluso procedemos a reiniciar los dispositivos. Aunque no siempre funcionan, si no caemos en la cuenta de las actualizaciones podemos llegar hasta a restablecerlo de fábrica innecesariamente.

Es por ello, que antes de llegar a soluciones debemos comprobar si tenemos pendiente alguna que otra actualización y llevarla a cabo. En el caso de los Chromecast con Google TV no podremos actualizarlos a través de nuestro móvil desde la aplicación Google Home, si no que tendremos que hacerlo desde la interfaz del propio dispositivo.

Desde el televisor en el que lo tengamos conectado, enciende ambos y sigue estos pasos.

En la pantalla de inicio, pulsa en la esquina superior derecha para acceder a los “ ajustes ”.

”. Dentro de este apartado, encontramos la opción “ sistema ”

” Donde a su vez encontramos “ información ”

” Por último, debemos seleccionar “ actualización del sistema”

Si tenemos alguna pendiente, comenzará el proceso, tiempo durante el cual no podremos seguir usándolo para enviar contenido.

Una vez ha concluido la instalación, es posible que tengamos que reiniciar nuestro Chromecast para que vuelva a funcionar correctamente.

Estas actualizaciones no suelen ser tan frecuentes como en otros dispositivos, aunque de forma periódica aparecen nuevas funciones, parches de seguridad o mejoras en el rendimiento de los dispositivos que hacen que sea necesario llevarlas a cabo.

Dentro de muy poco Google lanzará su nuevo Chromecast, un dispositivo mucho más potente que los anteriores y en el que diremos adiós al formato dongle, adoptando un nuevo diseño que le permite colocarlo sobre una mesa. Además, amplía su memoria lo que a su vez se traduce en actualizaciones de sistema mucho más profundas y grandes. Su manda a distancia también se cambia de aspecto, aunque de forma sutil, aunque contará con varios botones de acceso rápido a aplicaciones y un botón personalizable al que algunos conocen como “magic”