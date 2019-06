Cómo personalizar el aspecto de Gmail cambiando sus temas

La aplicación de correo electrónico de Google es una caja de sorpresas. Y por eso nos encanta, porque esconde decenas de funciones que no están a la vista y que nos facilitan mucho la vida. Tanto como en esta ocasión, donde os contamos cómo darle un toque más personal a la bandeja de entrada de Gmail. Porque no, esta zona de Gmail no debe ser siempre de color blanco, sino que además podemos darle un toque personal, no solo con distintos colores planos, sino también con los diferentes temas que podemos aplicar, y que se basan en imágenes de todo tipo.

Así puedes cambiar el aspecto de Gmail

La aplicación de Google, en su cliente web, ofrece decenas de funciones extra diferentes a las que vemos habitualmente. Y a todas ellas podemos acceder directamente desde los ajustes de la aplicación, a los que podemos acceder desde la parte superior derecha de la pantalla, en una gran tuerca con todos esos ajustes. Ahora podemos por tanto acceder a la parte que nos interesa en esta ocasión, que es la de Temas, que podemos encontrar rápidamente en la cuarta posición del menú. Una vez que pulsamos aparecen todos los temas disponibles de Gmail.

Selección de tema en Gmail | Tecnoxplora

Tenemos distintos tipo de temas, que básicamente cambian por la imagen de fondo. Estos nos ofrecen imágenes de todo tipo, desde naturaleza a objetos y paisajes, todas ellas imágenes de calidad dignas de un banco de fotos. Pero también ofrece ilustraciones y colores planos que permiten cambiar por completo el aspecto de Gmail. También tenemos otras opciones, como pulsar sobre más imágenes, para poder acceder a un catálogo de imágenes similares pero mucho más grande, donde es de esperar que encontremos algo de nuestro gusto. Pero tenemos otras alternativas. Porque debajo por ejemplo existen las distintas imágenes de un corte más alegre y simple. Con ilustraciones y otros tipo de tramas y colores planos que pueden decorar la bandeja de entrada de una manera mucho más sencilla. También tenemos la opción de pulsar sobre "Mis Fotos" una nueva alternativa que nos permite acceder a las fotografías que hemos guardado en Google Fotos, y que podemos colocar también como fondo para Gmail. Por tanto el nivel de personalización es máximo en este aspecto. Eso sí, debemos tener algunos aspectos básicos en cuenta a la hora de elegir la imagen de fondo.

El tema de Gmail ya aplicado | Tecnoxplora

La imagen se va a quedar por detrás de los distintos menús de Gmail, por lo que las letras se van a empastar y mezclar con el resto de la imagen. Por esa razón lo mejor es seleccionar colores planos, y si no es posible o queremos imágenes, que tengan un gran contraste de color con las letras, para que estas se lean y se distingan de manera sencilla, sin tener que forzar la vista. Sin duda lo mejor es que vamos a poder disfrutar de un aspecto diferente en Gmail gracias a esta herramienta nativa, que funciona muy bien, y que además nos permite regresar al aspecto inicial, seleccionando la etiqueta de "predeterminado"