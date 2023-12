Cómo identificar las reseñas falsas en Google

La valoración de un servicio o un producto que sueles comprar a través de Internet se convierte en algo crucial para poder valorar algo que no puedes ver físicamente y saber si debes invertir tu tiempo o tu dinero en ello.

Por este motivo, muchas personas acaban leyendo las conocidas como “reseñas” para saber a través de la opinión de otros usuarios si ese objeto o servicio merece la pena.

Muchas empresas tienen a través de Google, una serie de sistemas para que los clientes proporcionan una valoración del trato recibido por parte de los trabajadores de la misma. Al igual que puedes tener muy buenas valoraciones como empresa, también hay algunas que son muy negativas, las cuales hacen que la media de puntuación baje considerablemente y eso repercuta en tu contra cuando otros clientes busquen tu empresa para pedirte un servicio.

Sin embargo, algo de lo que están dando cuenta muchos empresarios es que cada vez más proliferan las reseñas falsas. Algo que puede llegar a ser verdaderamente problemático para determinados negocios o que incluso pueden derivar a una estafa, pero ¿Cómo podemos saber que es una reseña falsa?

El principal motivo para comenzar a desconfiar sobre la reseña publicada viene gracias al nombre y la foto de perfil. Si el nombre de usuario no se corresponde aparentemente al de una persona, y en cambio es una sucesión de letras y números, es un síntoma de que esa cuenta es falsa. Si en la foto de perfil no aparece la cara de la persona, sino unas letras o simplemente el círculo coloreado, también puede ser un síntoma de que la cuenta es falsa.

Otro aspecto que puede hacer dudar viene dado si al poner dicha reseña, no aporta ningún dato escrito y únicamente ha puntuado con una media muy baja.

Siguiendo estos pasos es realmente sencillo detectar las reseñas falsas. Además, una manera rápida de llegar hasta ellas es pinchando en el apartado de “Reseñas más bajas”, debido a que lo habitual es que, si un usuario utiliza un nombre falso, no va a poner una reseña con buena puntuación.

Por otro lado, para saber si los trabajadores de la propia empresa están poniendo reseñas con buena calificación a través de perfiles falsos, lo que deberás hacer es pulsar en el nombre de usuario que firma esa reseña y ver si en tiene poca actividad en maps respecto a las valoraciones de Google.

Por lo tanto, no son buenos ninguno de los extremos. No te fíes al 100% de las reseñas extremadamente malas ni de las buenas, lo más seguro es que detrás de dichas valoraciones no se encuentre ninguna persona y el objetivo será distorsionar la realidad.