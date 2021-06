Cómo extraer de un enlace corto la dirección web original

Luna dirección web corta es por norma general más fácil de recordar, se muestran de forma más elegante en otras páginas web y como no, son más fáciles de copiar y pegar que una URL demasiado larga. Pero también pueden esconder algún tipo de fraude o sitio web de dudoso origen que puede entrañar algún tipo de peligro. Por lo que si quieres saber dónde te metes antes de pulsar sobre un enlace, te recomendamos usar servicios de expansión de URL.

Accede siempre a la URL original

Todas las precauciones son pocas a la hora de proteger a nuestros equipos de ciberataques, virus, malware. O cualquier otro tipo de peligro que pueda no sólo dañar nuestros ordenadores sino que también pueda estar exponiendo nuestros datos. Cualquier vía de entrada es buena para los amantes de lo ajeno y en nuestra mano está ponérselo difícil, por lo que no fiarnos de estas URL cortas puede resultarnos de gran ayuda a la hora de protegernos.

Nuestros datos se han convertido en un claro objetivo para los ciberdelincuentes al año se hackean y roban millones de cuentas de usuario y contraseñas. Muchos de estos datos los consiguen a través de brecha de seguridad de nuestros equipos y otras veces a través de malware que introducen en nuestros ordenadores. Por lo que si no te fías de un enlace que te ha llegado de una fuente poco fiable es aconsejable el uso de este tipo de herramientas.

CheckShortURL es una aplicación online que nos permite recuperar la URL original de un enlace abreviado. La mayor parte de las veces, detrás de estos enlaces se camufla una dirección mucho más larga. Eso se consigue gracias a unos algoritmos que enmascaran el aspecto de una dirección web totalmente distinta y de esta manera termina siendo anónima. Y es un método muy usado para facilitar el copiado y pegado o incluso que sean más fáciles de recordad como ya hemos comentado.

Expandiendo paginas web | TecnoXplora

Esto no suele acarrear ningún problema pues la mayoría de las veces se trata de páginas web seguras. Para asegurarnos de que vamos a acceder a un lugar seguro podemos hacer uso de una aplicación web como esta, a través de la cual podemos averiguar qué web es la que se esconde tras una URL corta.

Para averiguarlo, abre una nueva página en tu navegador y teclea http://checkshorturl.com/

y teclea http://checkshorturl.com/ En el lugar indicado pega la dirección URL que quieres analizar.

que quieres analizar. A continuación pulsa “ Expand ”

” Lo primero que nos encontramos es una captura de pantalla de la URL en cuestión.

en cuestión. Puedes ver completa la dirección web y además de esto, desde esta página web no sólo podemos ver el contenido oculto en la URL.

y además de esto, desde esta página web no sólo podemos ver el contenido oculto en la URL. También puedes ver un pequeño informe con la URL completa, si es segura y la descripción de esta entre otras cosas.

Por lo que si en un futuro tienes dudas con una dirección web corta o no conoces el origen de esta, puedes usar esta herramienta online para evitar que te engañen. Ya que una dirección corta no ofrece suficiente información de lo que puede esconder hasta que no la abrimos y llegado el momento puede ser demasiado tarde.