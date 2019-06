¿Cómo desactivar los Doodles de Google en Chrome?

Ya son parte de nuestro día a día y hay ocasiones en las que siquiera reparamos en ellos. Los doodle de Google son unos viejos conocidos de internet que tienen la costumbre de celebrar cada día con un recordatorio importante. Un aniversario, una efeméride, un Día Internacional, cualquier hito en la historia de la humanidad, un evento importante como los Mundiales de Fútbol, las Olimpiadas, etc., tienen su hueco en estos divertidos garabatos que en la casi totalidad de las veces cuentan con cierta interactividad.

El problema llega cuando en vez de ir nosotros a verlos, son ellos los que por sistema acuden a nuestro encuentro y tenemos la mala suerte de estar en el trabajo. Imaginad que abrís Chrome para buscar algún dato relevante para un informe en el que estáis trabajando. Creáis una nueva pestaña/ventana y, ¡zas!, aparece bien grande frente a nosotros el doodle, se nos escapa un click y resulta que ese día trae un pequeño juego de esos que apenas entretienen un par de minutos. Justo en ese momento llega nuestro jefe, nos ve y ya tenemos bronca asegurada cuando nosotros estábamos trabajando.

El buscador de Google sin el Doodle | Tecnoxplora

Pues bien, hay una forma de acabar con esa tentación diaria por la vía rápida y os vamos a decir cómo. Es importante avisar de que, con este método, no terminaremos con el doodle para siempre pero sí que le pediremos a Chrome que no nos lo muestre con un tamaño tan gigante en el lugar más llamativo de la página. Lo hará en la zona inferior, mucho más pequeño, donde será más fácil que, o bien no reparemos en que está ahí, o si lo hacemos, no nos llame tanto la atención como para clickar en él.

La forma de acabar con estos doodles en cada nueva pestaña/ventana que abrimos de Chrome es:

1. Abrimos una nueva ventana/pestaña de Chrome

2. Escribimos en la línea de direcciones chrome://flags y pulsamos enter

3. Aparecerá un menú con muchas opciones que podemos activar o desactivar

4. Para no ir una a una hasta la que nos interesa, escribimos en la caja del buscador la palabra doodles. Veréis que aparece una única bandera disponible con un selector a la derecha.

5. Ese menú desplegable, que os aparecerá con la opción Default seleccionada, la cambiamos por Disabled

6. En ese momento veréis abajo un mensaje y un nuevo botón que pulsar que os indica que los cambios no surtirán efecto si no reiniciáis Chrome. Lo hacéis…

7. Finalmente, al cargar de nuevo el navegador, se abrirá una nueva pestaña y el doodle habrá desaparecido, dejando paso a la clásica apertura del buscador con el nombre de Google bien grande

Como podéis imaginar, si hacéis los mismos pasos pero cambiando en el número cinco la opción Disabled por Enabled, volveréis a ver los doodles de Google en grande cada vez que abráis una nueva ventana/pestaña de Chrome.