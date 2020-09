Cómo convertir tus selfies en caricaturas desde el móvil y sin instalar apps

La inteligencia artificial y las redes neuronales han ganado mucho protagonismo en los últimos años en el entorno móvil, con miles de apps que ya hacen uso de ella para ofrecer todo tipo de funcionalidades que simulan el pensamiento humano. Eso es precisamente lo que nos ofrece la herramienta online que os traemos hoy, y que nos permite transformar cualquier selfie o retrato en una caricatura excepcionalmente bien conseguida. Quizás no sea como las que he dibujan en la Plaza Mayor o los puestos de algunas ciudades por ilustradores profesionales, pero desde luego están más que bien conseguidas.

Sin necesidad de instalar apps

Seamos sinceros, aunque parezca que no, instalar apps sucesivamente en nuestro móvil es algo que va reduciendo poco a poco su rendimiento, por lo que no está de más limitarlo, más cuando las necesitamos para funciones tan banales como las que os contamos hoy. Esta es la de convertir nuestros retratos en caricaturas, de tal manera que rápidamente podamos obtener de una imagen una ilustración que exagera nuestros rasgos con cierta gracia. Pero normalmente para esto deberíamos instalar una app, algo que no es necesario en el caso de esta web en la que nos hemos fijado hoy.

El resultado de una de las caritcaturas | Tecnoxplora

Eso es lo que nos ofrece Toonify, una web especializada en darle un toque caricaturesco a nuestras fotos, y todo gracias a la DeepAI, una inteligencia artificial que es capaz de generar de forma autónoma los trazos necesarios para que una foto tenga el aspecto de una caricatura. En los ejemplos que nos orecen los creadores de esta web podemos ver cómo el resultado de las fotos es bastante similar al que podríamos esperar de personajes de las películas de Disney o Pixar. Para poder convertir un retrato o selfie en una caricatura debemos entrar en la web de Toonify, donde vamos a poder subir la foto que queramos transformar en caricatura.

Para ello solo hay que elegir la foto pulsando el botón “Browse” y después pulsar sobre el botón de “Toonify” para que comience a trabajar la inteligencia artificial. Ahora se mostrará a toda pantalla la imagen original y la que ha creado con aspecto de caricatura. Solo tenemos que pulsar prolongadamente sobre la imagen en el navegador del móvil para que aparezca la opción de descargar la imagen o compartirla en una app, como por ejemplo WhatsApp. Lo mismo podemos hacer en el caso de entrar desde un PC, ya que con solo pulsar el botón derecho del ratón podemos pulsar sobre el botón de guardar la imagen o de copiarla, para poder pegarla donde queramos. Desde luego es una herramienta que nos ha gustado mucho, sobre todo porque las caricaturas que crea parecen bastante en la línea de las que podemos esperar de unos dibujos animados hoy en día.