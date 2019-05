¿Quién no tiene por casa de sus padres o sus abuelos algunas fotografías en blanco y negro? auque hoy parezca ciencia ficción para algunos sí,antes las fotografías eran todas en blanco y negro. Y no porque apeteciera, como hacemos ahora con los filtros del móvil, sino porque era lo más barato cuando el color comenzaba a aflorar. De hecho las primeras cámaras de fotos digitales en los noventa, las más baratas, eran en blanco y negro. Sea como fuere, si cuentas con alguna fotografía de este tipo en casa, o has encontrado en Internet una en blanco y negro que gusta, puedes utilizar la herramienta que te traemos a continuación, y que funciona bastante bien.

¿Colorear? coser y cantar

En los años noventa veíamos con asombro como muchas de las películas que siempre habíamos visto en blanco y negro de los años treinta, cuarenta y algunas de los cincuenta, comenzaban a aparecer en nuestros televisores con un vibrante color que no habían tenido antes. Entonces alucinábamos con que se pudieran hacer cosas tan increíbles como esas, y nos preguntábamos cómo lo harían. Más de veinte años después, todo ha avanzado tanto que es posible hacerlo desde nuestro móvil o el ordenador con pulsar un simple botón, dejando que todo lo haga el código una vez más la inteligencia artificial.

Fotografía antes | Colorize it

Como es habitual en este tipo de herramientas, se trata de un conversor online que se vale de la inteligencia artificial y las redes neuronales para pintar desde cero una imagen completamente en blanco y negro. Para ello debemos entrar en la página web de Colorize It, que tiene un funcionamiento tan fácil como efectivo. Porque tenemos dos formas de añadir la imagen, bien seleccionándola del sistema de archivos, ya sea desde el ordenador o desde el teléfono móvil, o bien copiando y pegando en la barra que aparece en la home de la web, la dirección web del lugar donde se aloja la imagen, si es que esta se encuentra subida en alguna página web.

Fotografía coloreada | Colorize it

Ahora solo tienes que pulsar sobre el botón "colorize it" para que comience la magia. Tras unos segundos tendrás una imagen a todo color donde antes solo había blanco y negro. Como es lógico, el coloreado no es infalible, y puede tener algunos fallos, pero nuestra experiencia con la herramienta ha sido satisfactoria, ofreciendo unas imágenes a color bastante decentes. Una vez que tenemos el resultado, podemos descargarlo de dos maneras distintas. Por un lado podemos descargar un PNG con la comparativa de las imágenes, la original en blanco y negro y la nueva en color. O bien podemos hacer lo propio con la coloreada y descargar solo esta. En cualquier caso, antes de hacerlo tenemos la posibilidad de ver el resultado preliminar de la imagen coloreada, y decidir si efectivamente nos quedamos o no con ella. Como veis es una herramienta realmente sencilla y que nos permite colorear cualquier imagen antigua de una manera sencilla, con solo pulsar un simple botón. Una muestra más de lo que las redes neuronales, la inteligencia artificial y los algoritmos son capaces de hacer.