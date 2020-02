No cabe duda que la privacidad es una de las principales preocupaciones de los usuarios cuando navega por Internet. Y no solo por aquellas web que podamos visitar y de las que no sabemos qué nos vamos a poder encontrar, sino también por el rastro de búsquedas y visitas que generamos cuando estamos utilizando el navegador de Internet. Si eres de los que no les gusta dejar el navegador con todo el historial guardado y a la vista de todo aquel que utilice el navegador, la extensión de Chrome que te traemos hoy seguro que va a ser de tu agrado. Porque esta se encarga ella sola de borrar todo este historial hemos dejado de utilizar el navegador web.

Así se puede borrar automáticamente

Como decimos, hoy en día no podemos navegar por la red sin tomar precauciones, que normalmente giran alrededor de ser cautos con las páginas web que visitamos y por supuesto saber que no nos vamos a encontrar con nada extraño o malintencionado. Por eso la extensión que os traemos hoy no solo nos ofrece la posibilidad de borrar todo nuestro historial y no dejar rastro de lo que hemos hecho cuando dejamos de utilizar Chrome, sino que además nos permite detectar posibles sitios fraudulentos, creados para suplantar nuestra identidad mediante phishing o también software malicioso que se pudiera hacer con nuestros datos.

Extensión Click & Clean | Hot Cleaner

La extensión la podemos descargar en el Chrome Web Store de Google, y se llama [[LINK:EXTERNO|||https://chrome.google.com/webstore/detail/clickclean/ghgabhipcejejjmhhchfonmamedcbeod|||Click&Clean]]. Su propio nombre ya nos avanza cuál es su cometido, y no es otro que limpiar todo nuestro navegador de nuestro rastro cada vez que lo cerramos, así de sencillo. Con esta extensión instalada vas a comprobar que una vez has cerrado el navegador, todo tu historial con las webs que has visitado y las diferentes búsquedas que has hecho se han borrado por completo. Esto es útil si compartes con alguien el ordenador y no quieres que esa personas cuando utilice Chrome pueda tener acceso a esos lugares que hemos visitado.

Pero esto no es lo único que puede hacer esta extensión, sino también puede borrar el historial de descargas, de todos los archivos que te hayas descargado, así como todos los archivos temporales guardados por Google Chrome, de tal manera que también podríamos aumentar en cierto modo el rendimiento del navegador cada vez que lo abrimos de nuevo. También puede borrar las bases de datos que crean las diferentes webs, siempre desde el lado del cliente, así como eliminar las cookies flash. También puede limpiar el disco duro de nuestro ordenador de cualquier rastro que pueda haber dejado nuestra actividad en la web, por lo que nos garantizamos un borrado de los datos en todos los aspectos. Y además de todo esto, la extensión puede buscar malware en nuestro PC, de tal manera que evitaremos que según los sitios que visitemos podamos ser víctimas de algún ataque por parte de los hackers.