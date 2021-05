Cómo adaptar una imagen vertical a formato horizontal sin instalar nada

Vivimos una sociedad conectada en contacto continuo con redes sociales y son muchas las imágenes, fotografías y memes que queremos compartir. Es posible que estas no se adapten al formato de la aplicación. Como es el caso de Twitter donde las imágenes se ajusta en formato 16:9.

Así puedes hacerlo

Por norma general cuando estamos navegando por Twitter, podemos ver una previsualización de las imágenes compartidas. Esta se presenta en formato horizontal cuya proporción es de 19:9 por lo que si subimos una imagen que no se ajusta, sólo veremos parte de esta para verla íntegramente nos vemos obligados a pulsar sobre ella para abrirla. Con esta herramienta lo que conseguimos es redimensionar nuestras imágenes adaptándolas a dicho formato, para que, de esta forma con un simple vistazo, veamos al completo la imagen sin necesidad de ampliar.

Ajustando el tamaño de imagen | TecnoXplora

El uso de herramientas online tiene a su favor, que no necesitamos instalar ninguna aplicación o programa para hacer uso de sus recursos. Podemos llevar a cabo cualquier acción de una forma rápida y sencilla. Para acceder a ellas sólo necesitamos abrir una página nueva en nuestro navegador de Internet y seguir los siguientes pasos:

Accede a este enlace

Arrastra la imagen hasta el cuadrado que nos aparece en la ventana o bien pulsa sobre este para localizar la ruta en la que se encuentra la imagen:

hasta el cuadrado que nos aparece en la ventana o bien pulsa sobre este para localizar la ruta en la que se encuentra la imagen: Selecciona entre las opciones disponibles de que forma queremos completar el espacio que falta para adaptar la imagen al formato idóneo.

que falta para adaptar la imagen al formato idóneo. Podemos elegir entre usar el color detectado en la foto para completar, rellenar con blanco o negro , dejar el fondo transparente y de este modo se mimetice con el fondo o difuminar los bordes .

en la foto para completar, , dejar el y de este modo se mimetice con el fondo o . Transcurridos un tiempo prudencial, la imagen ya está lista para la descarga. Este tiempo puede varias en función de la opción elegida para completar y el tamaño original de la imagen que hemos subido.

Está herramienta está diseñada por Einar Egilsson, un programador de juegos de cartas islandés que cansado de tener que pulsar sobre las imágenes de Twitter para ver su contenido al completo. Decidió buscar una solución a este problema y no sólo encontró como hacerlo de una forma rápida y sencilla, sino que además tuvo a bien compartirla con el resto. Gracias a herramientas como estás podemos llevar a cabo transformaciones que de otro modo no nos serían posibles si no tenemos conocimientos previos del uso de otras aplicaciones de edición de imagen mucho más complicadas de usar o instalar otro tipo de aplicación en nuestro móvil con la que necesitamos invertir mucho más tiempo en el proceso.

Por norma general estas aplicaciones están basadas en programas que ejecutan una serie de acciones automatizadas, por lo que se reduce considerablemente el tiempo de espera para ver el resultado. Además de esto al tratarse de una automatización mantenemos en todo el momento la privacidad. Nadie puede ver las imágenes que hemos subido y además de esto la pagina no incluye ni política de cookies ni comandos de seguimiento lo que garantiza la privacidad y el anonimato.